هندسة القاهرة تكشف نظام المحاضرات خلال الفصل الدراسي الثاني

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كشف حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، عن نظام المحاضرات فى الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021.



قال الدكتور حسام عبد الفتاح خلال تصريح لصدى البلد أن الكلية بدأت محاضرات الفصل الدراسى الثانى بالنظام الهجين وهو محاضرات حضورية بالكلية مع المحاضرات الاونلاين على المنصة الالكترونية ، مؤكدا ان الكلية تراعى عدد الطلاب فى اماكن المحاضرات وتعمل على تقليل الاعداد بشكل كبير.



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والجدير بالذكر ان جامعة القاهرة تنظم تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، حفل توزيع جوائز مسابقة "أفضل تلاوة للقرآن الكريم" والتي أطلقها رئيس الجامعة للطلاب والخريجين Online خلال شهر رمضان الماضي، وذلك في الواحدة ظهر الإثنين 5 أبريل المقبل بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.وقال الدكتور محمد الخشت، إنه سيتم منح الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في كل مسار درع جامعة القاهرة إلى جانب توزيع شهادات تقدير على جميع الفائزين، بالإضافة إلى حصول الفائز الأول من الطلاب والخريجين على عشرة آلاف جنيه لكل منهما، والثاني خمسة آلاف جنيه، والثالث ثلاثة آلاف جنيه، فيما يحصل الفائزون من الرابع حتى العاشر على ألف جنيه، وباقي الفائزين على جائزة خاصة قيمتها مبلغ 500 جنيه لكل منهم.