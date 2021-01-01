كشف الدكتور عبد الراضى رضوان عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة ، عن نظام الفصل الدراسى الثانى بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسى الاول .
وقال الدكتور عبد الراضى رضوان خلال تصريح لصدى البلد ، إن الفصل الدراسى بدأ بالكلية من يوم الاثنين الموافق 29 من مارس ، بنظام "أونلاين" وسوف يستمر لمدة أسبوع ، كما سيتم طرح المحاضرات للطلاب على المنصة الاليكترونية الخاصة بالكلية "بلاك بورد" خلال الايام القادمة .
وأضاف " رضوان " أنه سيتم تطبيق نظام التعليم "الهجين" بالكلية بداية من الاسبوع الثاني من الفصل الدراسي ، وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، حيث إنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات وتكون لكل سنة دراسية يومان مخصصان للحضور بمقر الكلية، وسط إجراءات احترازية مشددة.
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التعليقات على كلية دار علوم : جارى رفع المقررات الدراسية على المنصة الإلكترونية
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