كلية دار علوم : جارى رفع المقررات الدراسية على المنصة الإلكترونية

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كشف الدكتور عبد الراضى رضوان عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة ، عن نظام الفصل الدراسى الثانى بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسى الاول .



وقال الدكتور عبد الراضى رضوان خلال تصريح لصدى البلد ، إن الفصل الدراسى بدأ بالكلية من يوم الاثنين الموافق 29 من مارس ، بنظام "أونلاين" وسوف يستمر لمدة أسبوع ، كما سيتم طرح المحاضرات للطلاب على المنصة الاليكترونية الخاصة بالكلية "بلاك بورد" خلال الايام القادمة .



وأضاف " رضوان " أنه سيتم تطبيق نظام التعليم "الهجين" بالكلية بداية من الاسبوع الثاني من الفصل الدراسي ، وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، حيث إنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات وتكون لكل سنة دراسية يومان مخصصان للحضور بمقر الكلية، وسط إجراءات احترازية مشددة.

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وكان قد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن 13 كلية من كليات الجامعة انتهت من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021 وهي : التخطيط الإقليمي والعمراني، التربية للطفولة المبكرة، الآداب، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، التمريض، طب الأسنان، الهندسة، الآثار، الإعلام، الطب البشري، التربية النوعية، المعهد القومي للأورام، معهد التمريض.وأوضح الدكتور الخشت، أن بعض الكليات أعلنت بالفعل نتائج الامتحانات بعد الإنتهاء من عملية التصحيح الإلكتروني والرصد التي بدأت مباشرة فور الانتهاء من كل امتحان؛ كما أعلنت بعض الكليات النتائج جزئيًا وتستكمل إعلانها خلال الأيام القادمة، على أن تعلن باقي نتائج الكليات تباعًا.