تجارة القاهرة : برنامج جديد لطلاب الدراسات العليا بالفصل الدراسي الثاني



كلية التجارة بجامعة القاهرة كلية التجارة بجامعة القاهرة

قال الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة ، إن هناك برنامج جديد سيتم طرحه لطلاب الدراسات العليا خلال الفصل الدراسي الثاني .







وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن هذا البرنامج هو الفيفا "الدبلومة الرياضية" والتي تضم 100 طالب من مختلف أنحاء العالم ، من الراغبين في الالتحاق بهذا البرنامج ، واستكمال الدراسات العليا بكلية التجارة جامعة القاهرة .

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وأضاف ، إن هذه البرامج الجديدة تشمل أيضا الدبلومات المهنية بجانب الدراسات العليا ، ويتم طرحها باستمرار لمواكبة التطورات التي نشهدها في العملية التعليمية وتعريف الطلاب بهذه البرامج ، لتخريج كواد قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي على مختلف الأصعدة .اقرأ أيضا :هندسة القاهرة تكشف نظام المحاضرات خلال الفصل الدراسي الثانيوكان الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة قد أوضح إنه سيتم الانتهاء من باقي امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 3 من شهر إبريل القادم .وأضاف خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن الفصل الدراسي الثاني سيكون وفقا لنظام التعليم "الهجين" والذي يجمع بين الحضور في مقر الجامعة بواقع يومين لكل فرقة دراسية ، والتعليم "الأونلاين" حيث يتم طرح المقررات الدراسية على المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية للطلاب .