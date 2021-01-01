تجارة القاهرة : برنامج جديد لطلاب الدراسات العليا بالفصل الدراسي الثاني

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صورة الخبر: كلية التجارة بجامعة القاهرة
كلية التجارة بجامعة القاهرة

قال الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة ، إن هناك برنامج جديد سيتم طرحه لطلاب الدراسات العليا خلال الفصل الدراسي الثاني .



وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن هذا البرنامج هو الفيفا "الدبلومة الرياضية" والتي تضم 100 طالب من مختلف أنحاء العالم ، من الراغبين في الالتحاق بهذا البرنامج ، واستكمال الدراسات العليا بكلية التجارة جامعة القاهرة .



وأضاف ، إن هذه البرامج الجديدة تشمل أيضا الدبلومات المهنية بجانب الدراسات العليا ، ويتم طرحها باستمرار لمواكبة التطورات التي نشهدها في العملية التعليمية وتعريف الطلاب بهذه البرامج ، لتخريج كواد قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي على مختلف الأصعدة .

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وكان الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة قد أوضح إنه سيتم الانتهاء من باقي امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 3 من شهر إبريل القادم .



وأضاف خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن الفصل الدراسي الثاني سيكون وفقا لنظام التعليم "الهجين" والذي يجمع بين الحضور في مقر الجامعة بواقع يومين لكل فرقة دراسية ، والتعليم "الأونلاين" حيث يتم طرح المقررات الدراسية على المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية للطلاب .

المصدر: elbalad

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