تجارة القاهرة : برنامج جديد لطلاب الدراسات العليا بالفصل الدراسي الثاني

كلية التجارة بجامعة القاهرة
قال الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة ، إن هناك برنامج جديد سيتم طرحه لطلاب الدراسات العليا خلال الفصل الدراسي الثاني .
وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن هذا البرنامج هو الفيفا "الدبلومة الرياضية" والتي تضم 100 طالب من مختلف أنحاء العالم ، من الراغبين في الالتحاق بهذا البرنامج ، واستكمال الدراسات العليا بكلية التجارة جامعة القاهرة .
وأضاف ، إن هذه البرامج الجديدة تشمل أيضا الدبلومات المهنية بجانب الدراسات العليا ، ويتم طرحها باستمرار لمواكبة التطورات التي نشهدها في العملية التعليمية وتعريف الطلاب بهذه البرامج ، لتخريج كواد قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي على مختلف الأصعدة .
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وكان الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة قد أوضح إنه سيتم الانتهاء من باقي امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 3 من شهر إبريل القادم .
وأضاف خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن الفصل الدراسي الثاني سيكون وفقا لنظام التعليم "الهجين" والذي يجمع بين الحضور في مقر الجامعة بواقع يومين لكل فرقة دراسية ، والتعليم "الأونلاين" حيث يتم طرح المقررات الدراسية على المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية للطلاب .
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