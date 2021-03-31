حقوق عين شمس تعلن موعد الدراسة وخطة الترم الثاني

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اعتمد الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس جداول محاضرات الفصل الدراسي الثاني سوء بالشكل الحضور أو عن بعد لجميع الفرق والشعب بالكلية علما بان الدراسة ستبدأ من يوم الاربعاء الموافق 31-3-2021 ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال هذا اللينك اضغط هنا .

https://www.facebook.com/lawshams10/posts/1544002462474230



وفي هذا الاطار قال الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إن الكلية ستطبق قرارات المجلس الاعلي للجامعات، مؤكدا سير العملية التعليمية وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم الإلكتروني والتعليم المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس.



وأوضح الدكتور ناجي خلال تصريحاته لصدي البلد، أن الدراسة ستتم خلال الترم الثاني بالشكل المباشر بنسبة 60% والتعليم الإلكتروني 40%، .

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وأضاف عميد كلية الحقوق ان الكلية ستتخذ كافة الاجراءات الاحترازية مع بداية الترم الثاني، من حيث التباعد الاجتماعي، والزام الجميع بارتداء الكمامة .