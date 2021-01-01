أبرزها الدقيق .. 6 أشياء احذرى وضعها خارج الثلاجة



أشياء احذرى وضعها خارج الثلاجة أشياء احذرى وضعها خارج الثلاجة

7 أطعمة شهيرة يجب أن تبدأ في الاحتفاظ بها في ثلاجتك لزيادة مدة صلاحيتها طازجًة وآمنة ولذيذة لأطول فترة ممكنة إليك أبرز تلك الأطعمة وفقا لموقع برايت سايد.



الدقيق أبيض

الدقيق الأبيض الذي تم فتحه سيكون جيدًا في الثلاجة لمدة 12 شهرًا ، بينما في درجة حرارة الغرفة ، يمكن أن يستمر من 6 إلى 8 أشهر فقط.



الفواكه والخضروات المجففة

يمكن بالفعل تخزين الفواكه والخضروات المجففة في الثلاجة لفترة طويلة تصل إلى 6 أشهر.

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المنتجات المخبوزةعلى الرغم من أنه لا يُنصح بتخزين الخبز في الثلاجة (حتى إذا كان مصنوعًا في المنزل) ، فإن المنتجات مثل الكعك يمكن أن "تعيش" في الثلاجة لفترة أطول قليلًا لمدة تصل إلى 3 أشهر.التفاحستبقى هذه الفاكهة طازجة ومقرمشة لمدة شهر كامل عند تخزينها في كيس مقاوم للرطوبة في الثلاجة وتجنب غسل التفاح قبل تخزينها لأنها قد تسبب التلف.زبدة الفول السوداني الطبيعيةيمكننا تخزين زبدة الفول السوداني الطبيعية غير المفتوحة في درجة حرارة الغرفة (على الرغم من أنها تظل طازجة لفترة أطول في الثلاجة). ولكن بمجرد فتحها يجب عليك الاحتفاظ به في الثلاجة فقط.الحمضياتنحن يمكن تخزين البرتقال والكلمنتينا، والجريب فروت، والحمضيات الأخرى لمدة 2-3 أسابيع في الثلاجة وفقط حوالي 10 يوما في درجة حرارة الغرفة. ليست هناك حاجة لوضع الفاكهة في وعاء أو كيس بلاستيكي - من الأفضل أن يدور الهواء.المكسراتبعد أن نفتح كيسًا من المكسرات ، من الأفضل وضعها في وعاء محكم في الثلاجة للحفاظ على رطوبتها ؛ بهذه الطريقة ، تبقى المكسرات طازجة لفترة أطول. يجب أن نتذكر أيضًا أن المكسرات غير المملحة تبقى طازجة أكثر من المكسرات المملحة بمرور الوقت.