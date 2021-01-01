4 وصفات تحافظ على بشرتك من الجفاف والتجاعيد

إذا كنتِ تودين الحفاظ علي بشرتك خلال تغيير الفصول، يمكنك أن تعتمدي على وصفات بسيطة من المنزل وهي :
1- طحن بعض اللوز المنقوع مع العسل و2 - 3 قطرات من عصير الليمون وملعقة صغيرة من الحليب ، ثم ضعي العجينة على بشرتك واتركها تجف تمامًا ، ثم قومي يغسلها بالماء البار ، فهذه الطريقة تشفي البشرة وتحافظ عليها وتجعلها رطبة وتمنع التجاعيد والخطوط.
2 - اخلطي القليل من دقيق الحمص ، واللبن الرائب و2-3 قطرات من ماء الورد ، مع رشة من الكركم، ثم ضعي العجينة على الجلد واتركيه حتى يجف لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفيه بماء الصنبور، هذه الطريقة ستمنع الجلد من الجفاف.
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