4 وصفات تحافظ على بشرتك من الجفاف والتجاعيد



وصفات تحافظ على بشرتك من الجفاف وصفات تحافظ على بشرتك من الجفاف

إذا كنتِ تودين الحفاظ علي بشرتك خلال تغيير الفصول، يمكنك أن تعتمدي على وصفات بسيطة من المنزل وهي :



1- طحن بعض اللوز المنقوع مع العسل و2 - 3 قطرات من عصير الليمون وملعقة صغيرة من الحليب ، ثم ضعي العجينة على بشرتك واتركها تجف تمامًا ، ثم قومي يغسلها بالماء البار ، فهذه الطريقة تشفي البشرة وتحافظ عليها وتجعلها رطبة وتمنع التجاعيد والخطوط.



2 - اخلطي القليل من دقيق الحمص ، واللبن الرائب و2-3 قطرات من ماء الورد ، مع رشة من الكركم، ثم ضعي العجينة على الجلد واتركيه حتى يجف لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفيه بماء الصنبور، هذه الطريقة ستمنع الجلد من الجفاف.

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3- اخلطي القليل من جل الصبار مع بضع قطرات من عصير الليمون، ثم ضعي هذا السائل على وجهك باستخدام كرة قطنية، ستساعد هذه الطريقة على إزالة السمرة والعناية بالعيوب وتساعد على منع البقع الداكنة.4- العبوات المصنوعة منزليًا ستوفر الراحة التي تشتد الحاجة إليها لبشرتك بعد هجمة الألوان في هولي. استخدمها بانتظام لبضعة أيام للحصول على أفضل النتائج.