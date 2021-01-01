أفكار بسيطة لديكور رمضان بدون تكاليف

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أفكار بسيطة لديكور رمضان بدون تكاليف

تبدأ كل ربة المنزل في التحضير لشهر رمضان والاستعداد بديكور منزلي جديد واجواء رمضانية تدخل البهجة علي الاسرة وتظل ذكري لكل عام ، ولذلك يجب ان تكوني حريصة علي ان تكون التكاليف بسيطة ونقدم لكي أفكار بسيطة لديكور مميز فى رمضان.

يمكن وضع الفانوس الذهبي الكبير والفانوس الشمعي الجميل والمصحف الوردي اللون على الطاولة مع الوسائد المنقوش عليها هلال رمضان ورمضان كريم لجمال غرفة الجلوس ووضع ديكور مختلف لرمضان.

كما يمكنك استخدام الأوراق البيضاء، وقصها مع الأطفال على هيئة أشكال مختلفة، وتلوينها بألوان مختلفة ومحببة لديهم ثم تعليقها على الحائط أو وضعها على الطاولة بشكل ناعم.

المصدر: elbalad

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