بالأبحاث.. 9 أطعمة طبيعية لعلاج قرحة المعدة



قرحة المعدة قرحة المعدة

تعد قرحة المعدة من المشكلات الصحية الشائعة ويمكن علاجها والوقاية منها من خلال تناول بعض الاطعمة الصحية التى تساعد فى تحسين حالة المعدة والقضاء على الميكروبات الضارة



نعرض لكم ابرز هذه الاطعمة المثبتة علميا وذلك وفقا لما جاء في موقع "healthline" .



- عصير الكرنب

الملفوف علاج طبيعي للقرحة. وبحسب ما ورد استخدمه الأطباء قبل عقود من توفر المضادات الحيوية للمساعدة في شفاء قرحة المعدة.

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إنه غني بفيتامين C ، أحد مضادات الأكسدة التي تساعد في الوقاية من عدوى الملوية البوابية وعلاجها . هذه الالتهابات هي السبب الأكثر شيوعًا لقرحة المعدة .في الواقع، أظهرت العديد من الدراسات على الحيوانات أن عصير الملفوف فعالة في علاج ومنع مجموعة واسعة من قرحة في الجهاز الهضمي، بما في ذلك تلك التي تؤثر على المعدة .في البشر ، لاحظت الدراسات المبكرة أن الاستهلاك اليومي لعصير الملفوف الطازج يبدو أنه يساعد في شفاء قرحة المعدة بشكل أكثر فعالية من العلاج التقليدي المستخدم في ذلك الوقت.في إحدى الدراسات ، تم إعطاء 13 مشاركًا يعانون من قرحة المعدة والجهاز الهضمي العلوي حوالي ربع جالون (946 مل) من عصير الملفوف الطازج على مدار اليوم وفي المتوسط ​​، تلتئم قرح هؤلاء المشاركين بعد 7-10 أيام من العلاج.في دراسة أخرى ، تم إعطاء نفس الكمية من عصير الملفوف الطازج إلى 100 مشارك يعانون من قرحة المعدة ، وكان معظمهم قد تلقوا سابقًا العلاج التقليدي ولكن دون جدوى. 81٪ كانوا خاليين من الأعراض خلال أسبوع .ومع ذلك ، لا يزال يتعين على الباحثين تحديد مركباته المعززة للتعافي بدقة ، ولا يمكن تحديد أي دراسات حديثة.علاوة على ذلك ، لم تكن أي من هذه الدراسات المبكرة تحتوي على دواء وهمي مناسب ، مما يجعل من الصعب معرفة ما إذا كان عصير الملفوف هو الذي أحدث هذا التأثير.- عرق السوسعرق السوس هو أحد التوابل الأصلية في آسيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.يأتي من الجذر المجفف لنبات Glycyrrhiza glabra وهو دواء عشبي تقليدي شائع يستخدم لعلاج العديد من الحالات.تشير بعض الدراسات إلى أن جذر عرق السوس قد يكون له خصائص تمنع القرحة وتكافح القرحة.على سبيل المثال ، قد يحفز عرق السوس المعدة والأمعاء على إنتاج المزيد من المخاط ، مما يساعد على حماية بطانة المعدة. قد يساعد المخاط الزائد أيضًا في تسريع عملية الشفاء ويساعد في تقليل الألم المرتبط بالقرحة .أفاد الباحثون كذلك أن بعض المركبات الموجودة في عرق السوس قد تمنع نمو الحلزونية البوابية ومع ذلك تستند الدراسات بشكل عام إلى استخدام هذه المركبات في شكل مكمل .وبالتالي ، ليس من الواضح مقدار جذر عرق السوس المجفف الذي يحتاجه الشخص لتجربة نفس الآثار المفيدة.لا ينبغي الخلط بين جذر عرق السوس المجفف والحلويات بنكهة عرق السوس أو الحلوى. من غير المحتمل أن تنتج حلوى عرق السوس نفس التأثيرات وهي تحتوي بشكل عام على نسبة عالية من السكر.بالإضافة إلى ذلك ، تشير بعض الدراسات إلى عدم وجود تأثير ، لذا فإن استخدام عرق السوس كعلاج للقرحة قد لا يعمل في جميع الحالاتقد يتداخل عرق السوس أيضًا مع بعض الأدوية ويسبب آثارًا جانبية ، مثل ألم العضلات أو تنميل في الأطراف. ضع في اعتبارك التحدث إلى ممارس الرعاية الصحية الخاص بك قبل زيادة محتوى العرقسوس في نظامك الغذائي.- العسلالعسل غذاء غني بمضادات الأكسدة ويرتبط بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية . وتشمل هذه تحسين صحة العين وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وحتى أنواع معينة من السرطان .يبدو أيضًا أن العسل يمنع تكوين العديد من الجروح ويعزز التئامها ، بما في ذلك القرحعلاوة على ذلك ، يعتقد العلماء أن خصائص العسل المضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في محاربة الملوية البوابية ، وهي أحد أكثر الأسباب شيوعًا لقرحة المعدةتوفر العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات دعمًا لقدرة العسل على تقليل مخاطر الإصابة بالقرحة ، فضلًا عن وقت الشفاء. ومع ذلك ، هناك حاجة لدراسات بشرية- الثومالثوم هو غذاء آخر له خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للبكتيريا.تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن مستخلصات الثوم قد تسرع الشفاء من القرحة وحتى تقلل من احتمالية تطورها في المقام الأولعلاوة على ذلك ، تشير جميع الدراسات المختبرية والحيوانية والإنسانية إلى أن مستخلصات الثوم قد تساعد في منع نمو بكتيريا الملوية البوابية - أحد أكثر أسباب القرحة شيوعًا.في دراسة حديثة ، ساعد تناول فصين من الثوم النيء يوميًا لمدة ثلاثة أيام في تقليل النشاط البكتيري في بطانة المعدة لدى المرضى الذين يعانون من عدوى الملوية البوابية ( H. Pylori ).ومع ذلك ، لم تكن جميع الدراسات قادرة على إعادة إنتاج هذه النتائج وهناك حاجة إلى المزيد قبل التوصل إلى استنتاجات قوية- الكركمالكركم هو بهار من جنوب آسيا يستخدم في العديد من الأطباق الهندية. يمكن التعرف عليه بسهولة من خلال لونه الأصفر الغني.يُعزى الكركمين ، المكون النشط للكركم ، إلى خصائص طبية .تتراوح هذه من تحسين وظائف الأوعية الدموية إلى تقليل الالتهاب وخطر الإصابة بأمراض القلب علاوة على ذلك ، تمت دراسة إمكانات الكركمين المضادة للقرحة مؤخرًا على الحيوانات.يبدو أن لها إمكانات علاجية هائلة ، خاصة في منع الضرر الناجم عن عدوى الملوية البوابية . قد يساعد أيضًا في زيادة إفراز المخاط ، وحماية بطانة المعدة بشكل فعال من المهيجاتأجريت دراسات محدودة على البشر. أعطت إحدى الدراسات 25 مشاركًا 600 مجم من الكركم خمس مرات يوميًا.بعد أربعة أسابيع ، شُفيت القرحة في 48٪ من المشاركين. بعد اثني عشر أسبوعًا ، كان 76٪ من المشاركين خاليين من القرحة في حالة أخرى ، تم إعطاء الأفراد الذين ثبتت إصابتهم بالبكتيريا الحلزونية البوابية 500 ملغ من الكركم أربع مرات في اليوم.بعد أربعة أسابيع من العلاج ، كان 63٪ من المشاركين خاليين من القرحة. بعد ثمانية أسابيع ، ارتفع هذا المبلغ إلى 87٪ .ومع ذلك ، لم تستخدم أي من هاتين الدراستين علاجًا وهميًا ، مما يجعل من الصعب معرفة ما إذا كان الكركم هو السبب في شفاء قرح المشاركين. وبالتالي ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث.-المصطكيالمصطكي هو راتينج يتم الحصول عليه من شجرة Pistacia lentiscus ، والمعروفة باسم شجرة المصطكي.تشمل الأسماء الشائعة الأخرى للمصطكي الصمغ العربي والصمغ اليمني ودموع خيوس.تنمو شجرة المصطكي بشكل عام في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​، ويمكن تجفيف نسغها إلى قطع من الراتنج الشفاف الهش.عند مضغه ، يلين هذا الراتينج إلى علكة بيضاء غير شفافة بنكهة تشبه الصنوبر.يستخدم المصطكي منذ فترة طويلة في الطب القديم لعلاج اضطرابات الأمعاء المختلفة ، بما في ذلك قرحة المعدة ومرض كرون.في الآونة الأخيرة ، تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أنه قد يكون بمثابة علاج فعال للقرحة الطبيعية .بالإضافة إلى ذلك ، تشير الأبحاث التي أجريت على 38 مشاركًا يعانون من القرحة إلى أن الاستهلاك اليومي لـ 1 جرام من المصطكي أدى إلى انخفاض أكبر بنسبة 30٪ في الأعراض المرتبطة بالقرحة مقارنةً بالعلاج الوهمي.بحلول نهاية فترة الدراسة التي استمرت أسبوعين ، شُفيت القرحات لدى 70٪ من المشاركين في مجموعة المصطكي مقابل 22٪ فقط من مجموعة الدواء الوهمي، يبدو أن المصطكي له نشاط مضاد للجراثيم ضد الحلزونية البوابية أيضًا.في إحدى الدراسات الحديثة ، أدى تناول 350 مجم من علكة المصطكي ثلاث مرات يوميًا لمدة 14 يومًا إلى القضاء على عدوى الملوية البوابية بنسبة 7-15 ٪ بشكل أكثر فعالية من العلاج التقليدي .على الرغم من أن هذه النتيجة لم يتم ملاحظتها عالميًا في جميع الدراسات ، إلا أن استهلاك المصطكي على المدى الطويل يعتبر آمنًا بشكل عام. وبالتالي ، قد يكون من المفيد اختباره بنفسك .يمكن العثور على المستكة في معظم متاجر الأطعمة الصحية إما على شكل علكة أو مسحوق مكمل.- الفلفل الحارهناك فكرة شائعة بين الأشخاص الذين يعانون من القرحة أن تناول الفلفل الحار في كثير من الأحيان أو بكميات كبيرة قد يسبب قرحة في المعدة.في الواقع ، غالبًا ما يُنصح الأشخاص الذين يعانون من القرحة بالحد من استهلاكهم للفلفل الحار أو تجنبه تمامًا.ومع ذلك ، تظهر الأبحاث الحديثة أنه من غير المحتمل أن تسبب هذه الفلفل القرحة وقد تساعد في الواقع على التخلص منها.هذا لأن الفلفل الحار يحتوي على مادة الكابسيسين ، وهو عنصر نشط يبدو أنه يقلل من إنتاج حمض المعدة ويعزز تدفق الدم إلى بطانة المعدة. يُعتقد أن هذين العاملين يساعدان في منع القرحة أو التئامهاقد يساعد الكابسيسين الموجود في الفلفل الحار أيضًا على زيادة إنتاج المخاط ، والذي يمكن أن يغطي بطانة المعدة ويحميه من الإصابة.تظهر معظم الدراسات على الحيوانات ، وليس كلها ، آثارًا مفيدة. ومع ذلك ، يمكن العثور على عدد قليل من الدراسات البشريةلاحظ أيضًا أن الدراسات التي أجريت على الحيوانات أعلاه استخدمت مكملات الكابسيسين بدلًا من الفلفل الحار الكامل. في دراسة واحدة على الأقل ، أدت هذه المكملات إلى ألم شديد في المعدة لدى بعض الأفراد- الصبارالصبار نبات يستخدم على نطاق واسع في صناعات مستحضرات التجميل والأدوية والمواد الغذائية. ومن المعروف على نطاق واسع بخصائصه المضادة للبكتيريا وشفاء الجلد ومن المثير للاهتمام أن الصبار قد يكون أيضًا علاجًا فعالًا لقرحة المعدةفي إحدى الدراسات ، قلل استهلاك الصبار بشكل كبير من كمية حمض المعدة المنتجة في الفئران التي تعاني من القرحةفي دراسة أخرى أجريت على الفئران ، كان للصبار تأثيرات شفاء للقرحة مماثلة لأوميبرازول ، وهو دواء شائع مضاد للقرحة .ومع ذلك ، تم إجراء القليل من الدراسات على البشر. في إحداها ، تم استخدام مشروب صبار مركّز لعلاج 12 مريضًا يعانون من قرحة المعدة ،في دراسة أخرى ، كان تناول المضادات الحيوية مع 1.4 مجم / رطل (3 مجم / كجم) من الصبار يوميًا لمدة ستة أسابيع بنفس فعالية العلاج التقليدي في شفاء القرحة وتقليل مستويات الملوية البوابية .يعتبر تناول الصبار آمنًا بشكل عام وتظهر الدراسات المذكورة أعلاه بعض النتائج الواعدة. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات على البشر.- البروبيوتيكالبروبيوتيك هي كائنات دقيقة حية تقدم مجموعة من التأثيرات الصحية وتتراوح فوائدها من تحسين صحة عقلك إلى صحة أمعائك ، بما في ذلك قدرتها على الوقاية من القرحة ومكافحتها.على الرغم من أن الطريقة التي يعمل بها هذا لا تزال قيد التحقيق ، يبدو أن البروبيوتيك يحفز إنتاج المخاط ، الذي يحمي بطانة المعدة من خلال تغطيتها.قد تعزز أيضًا تكوين أوعية دموية جديدة ، مما يسهل نقل مركبات الشفاء إلى موقع القرحة ويسرع عملية الشفاء ومن المثير للاهتمام أن البروبيوتيك قد تلعب دورًا مباشرًا في الوقاية من عدوى الملوية البوابية و تقليل الإسهال والآثار الجانبية الأخرى المرتبطة بالمضادات الحيوية بنسبة تصل إلى 47٪ وتشمل المصادر الجيدة الخضار المخلل ، والتيمبيه ، والميسو ، والكفير ، والكيمتشي ، ومخلل الملفوف ، والكومبوتشا.