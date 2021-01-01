منذ ظهور الجائحة.. إصابات كورونا فى دولة عربية تتجاوز 600 ألف حالة



إصابات كورونا إصابات كورونا

أفادت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة بالمملكة الأردنية الهاشمية بأنه تم تسجيل (7751) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية حيث سجلت العاصمة الاردنية عمان (3434) حالة خلال الساعات الماضية.



وذكر البيان أن إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع منذ بداية الجائحة وحتي الان إلى (605,007) حالات.



كما سجلت الصحة الاردنية أيضا (96) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (6747) حالة.

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فيما بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (9535) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (503,952) حالة.