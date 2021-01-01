فيضان مدمر في السودان ..أول كارثة بسبب قرارات إثيوبيا حول ملئ سد النهضة



فيضان مدمر في السودان فيضان مدمر في السودان

أعلنت السلطات المحلية في ولاية النيل الأبية في السودان، اليوم الثلاثاء أن الفيضان يهدد مدينة الكوة أحد أهم المدن في الولاية، و الواقعة جنوبي العاصمة الخرطوم.



وحسب صحيفة "التغيير" السودانية، اجتاح الفيضان عدة مناطق بالنيل الأبيض، مسببًا دمارًا وتخريبًا للمنازل والأراضي الزراعية. وعزا المدير التنفيذي لمحلية القطينة، بلال عبد الماجد، الفيضان لارتفاع مناسيب النيل الأبيض جراء إغلاق خزان جبل أالاولياء وحركة الرياح الشمالية الغربية.



وأوضحت إدارة شؤون مياه النيل والخزانات بوزارة الري والموارد المائية، شروعها في تفريغ خزان جبل الاولياء اعتبارًا من مطلع أبريل المقبل، للحد من الآثار السلبية المتوقعة جراء الملء الأحادي لسد النهضة الإثيوبي.

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ويحاصر الفيضان عددًا من المناطق الواقعة على ضفاف النيل الابيض بمحليتيّ القطينة والجبلين .وتجري فرق الدفاع المدني مجهودات كبيرة لإقامة الجسور الواقية لحماية المدينة من الفيضانوأهاب بلال بالأهالي المشاركة في تمتين التروس القائمة، على أن تتكفل المحلية بتوفير الآليات وجوالات الخيش.وفي بداية الأسبوع، انهار أكثر من 60 منزلًا، وتضرر مساحات زراعية واسعة، بمحلية الجبلين، جراء فيضان جديد لأحد أهم روافد نهر النيل، وشهد السودان العام الماضي، فيضانات مدمرة، شردت أكثر من 250 ألف أسرة، وشمل الفيضان مناطق (المخاضة وخور أجول والحديب بوحدة الجبلين الإدارية).وقال أهالي متأثرين بالفيضان، أن مناسيب المياه تفوق معدلات الفيضان في مواسم الخريف، ويأتي الفيضان قبل أشهر من فصل هطول الأمطار بالبلاد في الفترة من (يونيو – أكتوبر).توقعت وزارة الري في وقتٍ سابق، انخفاض مناسيب النيل الرئيس والنيل الأزرق، طيلة ستة أشهر، جراء عمليات ملء خزان سد النهضة.