حماة الوطن: السيسي ثمن موقف الشعب خلال أزمة السفينة الجانحة ..فيديو

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السيسي

ثمن اللواء طارق نصير، أمين عام حزب "حماة الوطن"، زيارة الرئيس السيسي لقناة السويس بعد ما حدث من تعويم السفينة "إيفر جيفن"، وقيام عمال قناة السويس بعمل بطولي لعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها، وتثمين العالم لتلك الجهود.

وأضاف "نصير"، في مداخلة هاتفية لفضائية "تن"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد اليوم أهمية قناة السويس منذ نشأتها في دعم حركة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن القناة تساهم بنسبة 13% من هذه الحركة.

وتابع أمين عام حزب "حماة الوطن"، أن الرئيس أثنى على دعم الشعب، مؤكدا أن الأزمة أثبتت أن الشعب واعٍ بدرجة كبيرة ويخشى على بلده.

وأشار إلى أن الرئيس أكد تلبية احتياجات ومطالب قناة السويس بعدما تعرضت له، مؤكدا أن الدولة أثبتت جدارتها في حل الأزمة.

المصدر: تن

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