محدش هياخد نقطة.. الرئيس السيسي يحذر أثيوبيا من المساس بأمن مصر المائي |شاهد



الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تخوض معركة تفاوض مع إثيوبيا، معقبا: "نتمنى أن نصل لاتفاق قانوني لأن العمل العدائي قبيح والشعوب مبتنساش".



وتابع الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي للوكالات الأجنبية والقنوات العربية: "محدش هياخد نقطة مياه من مصر، ومش بنهدد حد.. ومنهجنا هو الحوار الرشيد".



وحذر الرئيس السيسي من المساس بأمن مصر المائي ، معقبا : " هيكون في حالة عدم استقرار في المنطقة وقرار هيأثر على استقرار المنطقة في حالة المساس بمياه مصر " .

