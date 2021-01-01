محدش هياخد نقطة.. الرئيس السيسي يحذر أثيوبيا من المساس بأمن مصر المائي |شاهد

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صورة الخبر: الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تخوض معركة تفاوض مع إثيوبيا، معقبا: "نتمنى أن نصل لاتفاق قانوني لأن العمل العدائي قبيح والشعوب مبتنساش".

وتابع الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي للوكالات الأجنبية والقنوات العربية: "محدش هياخد نقطة مياه من مصر، ومش بنهدد حد.. ومنهجنا هو الحوار الرشيد".

وحذر الرئيس السيسي من المساس بأمن مصر المائي ، معقبا : " هيكون في حالة عدم استقرار في المنطقة وقرار هيأثر على استقرار المنطقة في حالة المساس بمياه مصر " .

المصدر: elbalad

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