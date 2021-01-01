مدرب منتخب مصر يعلن إصابة محمد الشناوى .. تفاصيل



إصابة محمد الشناوى إصابة محمد الشناوى

كشف أيمن طاهر مدرب حراس مرمى منتخب مصرالأول لكرة القدمتفاصيل خروج محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة الأول بين شوطى مواجهة جزر المقر التى أقيمت بينهما أمس باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الأخيرة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية .



وقال أيمن طاهر فى تصريحات إذاعية : «محمد الشناوي شعر بآلام خفيفة في لقاء أمس، عقب نهاية الشوط الأول وقام الحارس بإبلاغ جهاز منتخب مصر وعلى الفور قرر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر إراحته والدفاع بمحمود جنش ، لعدم تفاقم إصابته خاصة وأن الوقت المتبقي من المباراة كان سهلا نتيجة التقدم فى الشوط الأول بأربعة أهداف دون رد .



وأضاف : " الشناوى سيخضع إلى فحص طبي خلال الساعات المقبلة داخل النادى الأهلى لمعرفة حجم الإصابة والتى من المرجح أن تكون بسيطة خاصة بعد تفضيل الجهاز الفنى لمنتخب مصر إراحته واستبداله " .

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وكان منتخب مصر حقق فوزا كبيرا على حساب جرز القمر بأربعة أهداف دون رد فى ختام منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية المقبلة وصعد كأول المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة .