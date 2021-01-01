شوبير يعلن مدة غياب نجم الأهلي عقب إصابته مع المنتخب

شوبير يعلن مدة غياب نجم الأهلي
أعلن الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، تفاصيل إصابة حمدي فتحي نجم الأهلي أمام كينيا في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة من كأس الأمم الأفريقية.
وكتب "شوبير"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "حمدي فتحي أجرى جراحة ناجحة، وسيغيب عن الملاعب حوالي 10 أسابيع.. ألف مليون سلامة عليك، الجراحة أجراها النابغة د. أشرف محرم".
وكان المنتخب فاز أمس على جزر القمر برباعية نظيفة في الجولة الأخيرة على استاد القاهرة.
وأكد الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إصابة حمدي فتحي بشرخ في أحد عظمتي الذراع "الكعبرة" وذلك بعد خضوعه لأشعة عقب عودة بعثة المنتخب من كينيا في احدى المستشفيات المتخصصة القريبة من المطار.
نعرض لكم المباريات التي يغيب عنها حمدي فتحي مع النادي الأهلي:
المريخ السوداني دوري أبطال أفريقيا
سيمبا التنزاني دوري أبطال أفريقيا
النصر كأس مصر
الزمالك الدوري المصري
سموحة الدوري المصري
إنبي الدوري المصري
المصري الدوري
الجونة الدوري
غزل المحلة الدوري
الاتحاد السكندري الدوري المصري
الزمالك الدوري
ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا
إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا
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