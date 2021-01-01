إذا لم أستطع قضاء أيام الصيام قبل رمضان المقبل لكثرتها فهل يجوز الإطعام؟ جمعة يجيب

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن الإنسان ما دام قادرا على الصيام وإن كثر فعليه أن يحاول القضاء ويؤخر الإطعام لحين العجز.
وأضاف مفتي الجمهورية السابق ردا على سؤال "إذا لم أستطع قضاء أيام الصيام قبل رمضان المقبل لكثرتها فهل يجوز الإطعام؟" أن الذى عليه أيام ولو كثرت فله أن يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع وعندنا أكثر من 50 أسبوعا فى السنة، فلو صمت الاثنين والخميس فى الـ 50 أسبوعا يصير 100 يوم، يعنى 3 سنوات وثلت، فلو استمريت على الصيام هذه المدة لـ 3 سنوات، سأكون قضيت متأخرات عندى قد تصل إلى 10 سنوات على الأقل وهكذا.. هذا على فرض أنى قد أفطرت شهر رمضان كله.
وأوضح "جمعة" أما لو كانت أيام الصيام معدودة من الشهر كما يحدث عند النساء فى حالة الحيض، فلا تستكثرى هذا واشرعى فى الصيام.
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