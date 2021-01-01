إذا لم أستطع قضاء أيام الصيام قبل رمضان المقبل لكثرتها فهل يجوز الإطعام؟ جمعة يجيب



الدكتور علي جمعة الدكتور علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن الإنسان ما دام قادرا على الصيام وإن كثر فعليه أن يحاول القضاء ويؤخر الإطعام لحين العجز.



وأضاف مفتي الجمهورية السابق ردا على سؤال "إذا لم أستطع قضاء أيام الصيام قبل رمضان المقبل لكثرتها فهل يجوز الإطعام؟" أن الذى عليه أيام ولو كثرت فله أن يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع وعندنا أكثر من 50 أسبوعا فى السنة، فلو صمت الاثنين والخميس فى الـ 50 أسبوعا يصير 100 يوم، يعنى 3 سنوات وثلت، فلو استمريت على الصيام هذه المدة لـ 3 سنوات، سأكون قضيت متأخرات عندى قد تصل إلى 10 سنوات على الأقل وهكذا.. هذا على فرض أنى قد أفطرت شهر رمضان كله.



وأوضح "جمعة" أما لو كانت أيام الصيام معدودة من الشهر كما يحدث عند النساء فى حالة الحيض، فلا تستكثرى هذا واشرعى فى الصيام.

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وأشار مفتي الجمهورية السابق أنه لو عجز الإنسان عن الصيام لكبر السن أو للمرض فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وطعام المسكين ليس من الأكل والشرب الذى تأكل منه، إنما هو مقدر فى الشريعة.وذكر أن مقدار إطعام المسكين فى الشريعة هو صاع من قمح أو فول أو أرز أو بلح أو تمر أو زبيب، والصاع 2 كيلو و4 من عشرة، فنحن نقول 2 كيلو ونصف جبرا للكسر.ونوه إلى أن قيمة الـ 2 ونص من القمح 8 جنيهات، والـ 2 كيلو ونص من الزبيب بـ150 جنيها، فلك أن تخرج ما تريد وحسب غناك، فأحدهم يريد أن يكتفى بالأقل، فلو كنت غنيا وأخرجت مقدار الثمانية جنيهات أجزأت، وإنما تكون بذلك زاهدا فى الخير، ويجب عليا أن نكون زاهدين فى الدنيا لا زاهدين فى الخير.