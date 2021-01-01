

طريقة عمل جمبري بالزبدة والليمون المخلل طريقة عمل جمبري بالزبدة والليمون المخلل

تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل جمبري بالزبدة والليمون المخلل، بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ.



مقادير جمبري بالزبدة والليمون المخلل



حبات طماطم

جمبري كبير مقشر

زبدة غير مملحة

بصل مفروم

3 فصوص ثوم

بهارات

سمك

كزبرة ناشفة

2 ملعقة طعام

أوراق بقدونس مسطحة

3 حبات مخلل ليمون

30 جرام زيتون

20 جرام بقدونس

ملح وفلفل

كركم

عصفر

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طريقة تحضير جمبري بالزبدة والليمون المخلل* تقشر الطماطم وتوضع في ماء مغلي لمدة 30 ثانية ثم في ماء بارد مباشرة لتنتزع القشرة بسهولة* بعد ذلك تقطع الطماطم المقشّرة إلى أرباع أو تبشر وتزال البذور باستخدام ملعقة لسهولة العملية ثم يضاف الكركم والعصفر* تسخن الزبدة حتى تبدأ بالذوبان ثم يضاف البصل والثوم ثم يضاف الجمبري* تحمير المزيج برفق وبعد ذلك تضاف الطماطم إلى المقلاة نفسها يضاف المرق ومعه مخلل الليمون والبهارات وتمزج جيدا* ثم تضاف أوراق البقدونس تقدّم مع الأرز بالشبت