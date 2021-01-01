طريقة عمل فطائر بحشوة البطاطس

اذا كنتي تودين تقديم اكلات مختلفة لاسرتك يمكنك أن تتعلمي فطائر بحشوة البطاطس
المقادير
1 كوب لبن زبادي
1 كوب ماء دافئ
1 كوب زيت
2 بيضة (واحدة للعجين والاخرى لدهن الوجه)
ملعقتان كبيرتان من السكر المحبب
1 ملعقة صغيرة ملح 1.5 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية وأكبر قدر ممكن من الدقيق (استخدمت 6 أكواب من الدقيق)
للحشوة
6 حبات بطاطس متوسطة
2 بصل
ملعقة معجون طماطم
زيت نباتي
ملح ، فلفل حار ، فلفل أسود
طريقة التحضير ●●
1_في وعاءعميق نعجن جميع المكونات ونضيف الدقيق بالتدريج حتى نحصل على عجينة متماسكة .
2_نغطي العجينة ونتركها ترتاح لمدة ساعة او حتى يتضاعف حجمها .
3_في قدر عالنار نسلق البطاطس .
4_في مقلاة عالنار نضع الزيت ثم البصل المقطع صغير ونحرك ثم نضيف ملعقة معجون الطماطم والفلفل الاحمر والاسود .
5_ثم نضيف البطاطس المسلوقة المهروسة والملح ونحرك .
6_نفرد العجينة ونقطعها كما موضح بالصور ونضع الحشوة ونغلقها .
7_في صينية مدهونة او مغلفة بورق الخبز
نضع الفطائر ثم نغطيها ونتركها ترتاح قليلا .
8_ندهن وجه الفطائر بالبيض او بالحليب السائل .
9_نضعها في فرن محمى مسبقا على درجة حرارة متوسطة حتى تاخذ اللون البني الرائع .
10_نخرجها من الفرن ونقدمها بالعافية .
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