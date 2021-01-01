طريقة عمل فطائر بحشوة البطاطس



فطائر بحشوة البطاطس فطائر بحشوة البطاطس

اذا كنتي تودين تقديم اكلات مختلفة لاسرتك يمكنك أن تتعلمي فطائر بحشوة البطاطس

المقادير

1 كوب لبن زبادي

1 كوب ماء دافئ

1 كوب زيت

2 بيضة (واحدة للعجين والاخرى لدهن الوجه)

ملعقتان كبيرتان من السكر المحبب

1 ملعقة صغيرة ملح 1.5 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية وأكبر قدر ممكن من الدقيق (استخدمت 6 أكواب من الدقيق)

للحشوة

6 حبات بطاطس متوسطة

2 بصل

ملعقة معجون طماطم

زيت نباتي

ملح ، فلفل حار ، فلفل أسود



طريقة التحضير ●●

1_في وعاءعميق نعجن جميع المكونات ونضيف الدقيق بالتدريج حتى نحصل على عجينة متماسكة .

2_نغطي العجينة ونتركها ترتاح لمدة ساعة او حتى يتضاعف حجمها .

3_في قدر عالنار نسلق البطاطس .

4_في مقلاة عالنار نضع الزيت ثم البصل المقطع صغير ونحرك ثم نضيف ملعقة معجون الطماطم والفلفل الاحمر والاسود .

5_ثم نضيف البطاطس المسلوقة المهروسة والملح ونحرك .

6_نفرد العجينة ونقطعها كما موضح بالصور ونضع الحشوة ونغلقها .

7_في صينية مدهونة او مغلفة بورق الخبز

نضع الفطائر ثم نغطيها ونتركها ترتاح قليلا .

8_ندهن وجه الفطائر بالبيض او بالحليب السائل .

9_نضعها في فرن محمى مسبقا على درجة حرارة متوسطة حتى تاخذ اللون البني الرائع .

10_نخرجها من الفرن ونقدمها بالعافية .

