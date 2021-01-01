للتخسيس وتقوية الشعر.. ما فوائد ماء الزعتر



ماء الزعتر ماء الزعتر

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لتناول ماء الزعتر.



ماء الزعتر :



- يساعد في تخفيف الوزن وذلك بتسريع حرق الدهون من الجسم.

- يساعد في ضبط مستوى سكر الدم في حالات مرض السكر

- يحسّن الدورة الدموية ، علاج للمغص ، مدر للبول .

- يخلص الجسم من ديدان الامعاء بمعنى اخر انه مطهر للجهاز الهضمي.

- طارد للبلغم لذلك يستخدم في علاج الربو والالتهابات الشعبية ونزلات البرد والسعال.

- يتميز بالقدرة على تسكين الالام وكمهدئ.

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٦يستخدم على شكل غرغرة في حالات التهاب اللثة وقرح الفم والتهاب الحنجرة.٧خافض للكوليستيرول.٨يساعد على ضبط ضغط الدم في مرض الضغط.٩يستخدم في علاج عسر الهضم وفي ازالة غازات المعدة والامعاء.١٠وعند استخدامه على الشعر يعطى الشعر اللمعان ويخفف من تقصف الشعر ويعزز نموه.