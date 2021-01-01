للتخسيس وتقوية الشعر.. ما فوائد ماء الزعتر

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لتناول ماء الزعتر.
ماء الزعتر :
- يساعد في تخفيف الوزن وذلك بتسريع حرق الدهون من الجسم.
- يساعد في ضبط مستوى سكر الدم في حالات مرض السكر
- يحسّن الدورة الدموية ، علاج للمغص ، مدر للبول .
- يخلص الجسم من ديدان الامعاء بمعنى اخر انه مطهر للجهاز الهضمي.
- طارد للبلغم لذلك يستخدم في علاج الربو والالتهابات الشعبية ونزلات البرد والسعال.
- يتميز بالقدرة على تسكين الالام وكمهدئ.
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