أضرار لا تعلمها عن الصيام المتقطع

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى بعض الحيل السريعة لإنقاص الوزن، ويعتبر الصيام المتقطع من أكثر الأنظمة التى تساعد على ذلك بسهولة.
ويعتبر الصيام المتقطع نظاما غذائيا يقوم على أساس الامتناع عن الأكل والشرب لمدة معينة خلال اليوم على أن يقوم الشخص بالصيام ليوم أو يومين في الأسبوع، بحيث يقلل من كمية السعرات الحرارية التي تدخل إلى الجسم، والتي تصل إلى 0-800 سعرة حرارية في اليوم.
وقدم الـ"لايف كوتش نور خطاب ؛ فى تصريح خاص لصدى البلد؛ أضرار الصيام المتقطع.
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