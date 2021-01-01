أضرار لا تعلمها عن الصيام المتقطع

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الصيام المتقطع

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى بعض الحيل السريعة لإنقاص الوزن، ويعتبر الصيام المتقطع من أكثر الأنظمة التى تساعد على ذلك بسهولة.

ويعتبر الصيام المتقطع نظاما غذائيا يقوم على أساس الامتناع عن الأكل والشرب لمدة معينة خلال اليوم على أن يقوم الشخص بالصيام ليوم أو يومين في الأسبوع، بحيث يقلل من كمية السعرات الحرارية التي تدخل إلى الجسم، والتي تصل إلى 0-800 سعرة حرارية في اليوم.

وقدم الـ"لايف كوتش نور خطاب ؛ فى تصريح خاص لصدى البلد؛ أضرار الصيام المتقطع.

أضرار الصيام المتقطع..

-الشعور بالضعف .
- بطء عملية الأيض.
- خسارة الوزن في البداية تكون خسارة للسوائل وليست خسارة للدهون.
- الصداع والدوخة والإسهال وكذلك انخفاض نسبة السكر في الدم.
- الاستمرار في نظام الصيام المتقطع يتسبب في الإصابة بفقر الدم "الانيميا"، وكذلك جهاز المناعة، وانهيار عضلات الجسم.
- مشاكل في الكبد والكلى.
- نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم.
- عدم انتظام ضربات القلب.
- بعد الانتهاء من الرجيم يعود الجسم إلى وزنه السابق.

المصدر: elbalad

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