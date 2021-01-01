

كيف يؤثر السكر على بشرتك كيف يؤثر السكر على بشرتك

ما مقدار الفائدة أو الضرر الذي يمكن أن يفعله السكر لبشرتك؟؛ سؤال يحتاج لإجابة، وهي ما كشف عن موقع "هيلثي" القليل من البحث .



الالتهاب



عند تناول الأطعمة الغنية بالسكر ، يوجه جسمك كل جهوده لتفكيكها مسببة التهابات على بشرتك. من الناحية العلمية ، إليك ما يحدث - يطلق السكر في جسمك الجلوكوز الذي يربط نفسه على الفور بالكولاجين ، وهو البروتين المسؤول عن مرونة (وعمر) بشرتك بمرور الوقت ، يجعل هذا السكر الكولاجين الخاص بك متصلبًا ، مما يؤثر على قدرته على الحفاظ على صحة بشرتك ، وتظهر آثاره على بشرتك كخطوط وتجاعيد.

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تلفهذا هو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل السكر مضرًا لبشرتك. يحتوي جسمك على ثلاثة أنواع مختلفة من الكولاجين النوع الأول وهو الأكثر هشاشة والنوع الثالث وهو الأكثر قوة. لا يثقل الجلوكوز الكولاجين فحسب ، بل يضعفها أيضًا عن طريق كسر النوع 3 إلى النوع 1 ، مما يجعل بشرتك تتقدم في العمر بشكل أسرع وتصبح أكثر عرضة للتلف من العوامل الخارجية مثل أضرار أشعة الشمس والتلوث.جفاف البشرةكلما زادت كمية السكر التي تتناولؤها ، يجب أن تكون كمية السوائل التي تتناوليها أكبر، يعمل السكر على تجفيف بشرتك عن طريق امتصاص كل الماء من خلايا الجلد مما يتسبب في شعور بشرتك بسوء التغذية والعطش مما يؤدي إلى الترهل.محاربة جفاف البشرةنحن نعلم أن استبعاد السكر من نظامك الغذائي يمكن أن يشكل تحديًا كبيرًا (بالنسبة لمعظمنا) ، يمكننا تقليل الضرر الناتج عن التحميل على مضادات الأكسدة التي تمنع السكر من الالتصاق بالكولاجين ، في كل قطعة شوكولاتة تأكليها ، تتناولي برتقالة كلما كان تناولك لفيتامين ج و هـ (الموجود في الفواكه الطازجة والمكسرات والخضروات) أفضل ، كانت فرصتك في حماية بشرتك أفضل من الآثار الضارة للسكر.