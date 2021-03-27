واشنطن تهدد برسوم جمركية على الواردات البريطانية

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الولايات المتحدة هددت برسوم جمركية تصل إلى 25 في المائة على بعض الواردات من المملكة المتحدة، ردا على فرض بريطانيا ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية.
واشنطن تهدد برسوم جمركية على الواردات البريطانيةبريطانيا تنفي أي نية لإلغاء الضريبة على شركات التكنولوجيا العملاقة
وتعتبر واشنطن أن ضريبة الخدمات الرقمية التي فرضتها المملكة المتحدة في أبريل الماضي في محاولة لضمان أن تدفع محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي والأسواق عبر الإنترنت الضرائب، "تستهدف الشركات الأمريكية بشكل غير عادل".
وذكرت الصحيفة البريطانية أنه يمكن فرض الرسوم الجمركية المتزايدة على صادرات المملكة المتحدة مثل المكياج والمعاطف والفساتين والقمصان والسيراميك والمشغولات الذهبية وآلات تكييف الهواء والأثاث والألعاب.
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