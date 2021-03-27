

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021

ترصد «المصري اليوم» أسعار الدولار في أهم البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021، مع تقديم افضل الأسعار بين البنوك حيث تشهد أسعار الدولار تغيرات تبعا لحجم المعروض في السوق .



وتوضح البيانات فروق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بين مختلف البنوك في مصر والتي تتضمن البنك المركزي والبنك الأهلي وبنك مصر وبنك cib.



أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 :

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري:الشراء: 15.67البيع :15.77سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي:الشراء: 15.66البيع: 15.67سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك cib:الشراء: 15.67البيع 15.77سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر:الشراء: 15.66البيع :15.67لمعرفة مزيد من أسعار العملات الأجنبية «المحدثة يوميا» لدي البنك المركزي المصري اضغط هنا .وعلي الصعيد على العالمي، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية المقومة بالدولار الامريكي لآجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى بنسبة 1.7% خلال تعاملات امس الإثنين، وسط عمليات بيع في أسواق السندات الحكومية جعلتها تتجه لأسوأ أداء فصلي منذ عام 2016.وتتناسب أسعار السندات الحكومية عكسياً مع عوائد الديون التي حققت ارتفاعات قوية منذ بداية العام الجاري مع مخاوف تسارع التضخم.وبحلول الساعة 10:00 مساءً، صعد عائد السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى مستوى 1.71%.ومنذ بداية العام الجاري، ارتفع عائد الديون لمدة 10 أعوام بنحو 77 نقطة أساس، مما يضعه على المسار الصحيح وتيرة أكبر زيادة فصلية منذ الربع الأخير من عام 2016، عندما ارتفع بنحو 84 نقطة أساس.واتجه المستثمرون لبيع السندات الحكومية على خلفية الآمال بأن السياسة النقدية التيسيرية وجهود توزيع اللقاحات ستساعد على انتعاش الولايات المتحدة.من جانب آخر، اعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن 90% من البالغين في الولايات المتحدة سيكونون مؤهلين لتلقي لقاح كورونا بحلول 19 أبريل المقبل.وأضاف الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي، الإثنين: «بالنسبة للغالبية العظمى من البالغين، لن تضطر إلى الانتظار حتى الأول من مايو، سيكونون مؤهلين للحصول على التطعيم في 19 أبريل في جميع أنحاء البلاد».قبل بضعة أسابيع، دعا بايدن الولايات إلى جعل جميع البالغين الأمريكيين مؤهلين للتطعيم في موعد أقصاه 1 مايو .وأوضح بايدن أن ما يقرب من 40 ألف صيدلية ستوزع اللقاح، ارتفاعًا من 17 ألفًا، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بإنشاء أكثر من 10 مواقع للتطعيم الشامل خلال 3 أسابيع.وتستهدف الإدارة الأمريكية الجديدة توزيع 200 مليون لقاح لفيروس «كوفيد-19» خلال أول 100 يوم.واعتبارًا من الأسبوع الماضي، بلغ متوسط ​​وتيرة التطعيمات الأمريكية حوالي 2.5 مليون جرعة يوميًا، وإذا تم الحفاظ على هذا المعدل، فسيتم تحقيق هدف بايدن البالغ 200 مليون جرعة في غضون خمسة أسابيع تقريبًا- قبل أسبوع كامل من احتفال بايدن بـ 100 يوم في البيت الأبيض.