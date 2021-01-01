تلف الكبد ومشاكل في الكلى .. شاهد أضرار أدوية نقص الوزن



أضرار أدوية نقص الوزن أضرار أدوية نقص الوزن

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد" ، تقريرًا يوضح أضرار حبوب نقص الوزن، على الشباب والفتيات.



وجاءت أضرار حبوب نقص الوزن، كالتالى:-

1- تؤدى آثارها الجانبية إلى تلف الكبد

2- مشاكل فى الكلى

3- الأرق من الآثار الجانبية المحتملة لها

4- الإصابة بالإسهال لفترات طويلة

5- نزيف فى المستقيم ومن المهم عدم تناول أكثر من الجرعة الموصى بها

6- إذا كنت تعانى من مشاكل فى القلب لا تعرف عنها شيئًا فإن حبوب الحمية ستكشف لك عنها

7- الصداع

