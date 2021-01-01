تلف الكبد ومشاكل في الكلى .. شاهد أضرار أدوية نقص الوزن

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أضرار أدوية نقص الوزن

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد" ، تقريرًا يوضح أضرار حبوب نقص الوزن، على الشباب والفتيات.

وجاءت أضرار حبوب نقص الوزن، كالتالى:-
1- تؤدى آثارها الجانبية إلى تلف الكبد
2- مشاكل فى الكلى
3- الأرق من الآثار الجانبية المحتملة لها
4- الإصابة بالإسهال لفترات طويلة
5- نزيف فى المستقيم ومن المهم عدم تناول أكثر من الجرعة الموصى بها
6- إذا كنت تعانى من مشاكل فى القلب لا تعرف عنها شيئًا فإن حبوب الحمية ستكشف لك عنها
7- الصداع

المصدر: elbalad

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