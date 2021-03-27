أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم 30 مارس

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أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم 30 مارس

شهدت أسعار الخضراوات في سوق العبور، حالة من الثبات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ٣٠ مارس 2021

وتتراوح أسعار الطماطم من ما بين 1.1 و 1.9جنيه للكيلو، والبطاطس من ١.١ إلى ٢.٣ جنيه، والبصل من 2.50 إلى 5 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من ١.٥٠ إلى ٤جنيهات، والفاصوليا ما بين ٦إلى ١٢ جنيه، والفلفل الرومي بـ4.50 جنيه، والثوم بـ27 جنيهًا والبسلة 3 إلى 5 جنيه.

أما عن سعر كيلو الباذنجان البلدي، فتراوح ما بين ١.٥٠ و٣جنيه، ووصل البنجر إلى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 1.50 إلى 3.50 جنيهات، والملوخية 6 إلى 9 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 5 إلى 16 جنيه.

وتتميز الخضروات بأنها تحتوي على سعرات حرارية قليلة «نحو 35 سُعر لكل 100 جرام في المتوسط»، ولهذا فهي من المواد الغذائية التي يجب أن تؤكل يوميّاً، وتمد الجسم بالفيتامينات والأملاح المعدنية والبروتينات الضرورية والنشويات والدهنيات البروتين الغنية بالسُعرات الحرارية «دهنيات: 900 سُعر/ 100 جرام، نشويات وبروتين: 400 سعر / 100 جرام».


المصدر: بوابه اخبار اليوم

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