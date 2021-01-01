

فولكس واجن قد تغير اسمها إلى ‘فولتس واجن’ في أسواق عالمية فولكس واجن قد تغير اسمها إلى ‘فولتس واجن’ في أسواق عالمية

يبدو أن شركة فولكس واجن تعمل على تغيير علامتها التجارية في بعض الأسواق العالمية، وعثر على ما يبدو كإثبات لذلك في مواقعها الإلكترونية.



في موقع الشركة الإلكتروني في الولايات المتحدة، وجد أن الشركة الألمانية وضعت اسم Voltswagen -فولتس واجن- كبديل عن اسمها، ولم يدم ذلك لمدة طويلة قبل أن يستعيد الموقع هيأته الطبيعية. وقد سربت صحف اقتصادية أن الشركة تعمل أيضاً على تغيير اسمها في سوق الاسهم.



يقال أن الاسم الجديد للشركة يشير إلى عصر المواصلات الكهربائية، وستضع الشركة اسم Voltswagen على سياراتها الكهربائية، بينما ستحمل سيارات الوقود شعارها المجرد دون أي كتابة.