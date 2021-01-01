فولكس واجن قد تغير اسمها إلى ‘فولتس واجن’ في أسواق عالمية

آخر الأخبارأخبار السيارات › فولكس واجن قد تغير اسمها إلى ‘فولتس واجن’ في أسواق عالمية

صورة الخبر: فولكس واجن قد تغير اسمها إلى ‘فولتس واجن’ في أسواق عالمية
فولكس واجن قد تغير اسمها إلى ‘فولتس واجن’ في أسواق عالمية

يبدو أن شركة فولكس واجن تعمل على تغيير علامتها التجارية في بعض الأسواق العالمية، وعثر على ما يبدو كإثبات لذلك في مواقعها الإلكترونية.

في موقع الشركة الإلكتروني في الولايات المتحدة، وجد أن الشركة الألمانية وضعت اسم Voltswagen -فولتس واجن- كبديل عن اسمها، ولم يدم ذلك لمدة طويلة قبل أن يستعيد الموقع هيأته الطبيعية. وقد سربت صحف اقتصادية أن الشركة تعمل أيضاً على تغيير اسمها في سوق الاسهم.

يقال أن الاسم الجديد للشركة يشير إلى عصر المواصلات الكهربائية، وستضع الشركة اسم Voltswagen على سياراتها الكهربائية، بينما ستحمل سيارات الوقود شعارها المجرد دون أي كتابة.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فولكس واجن قد تغير اسمها إلى ‘فولتس واجن’ في أسواق عالمية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
93255

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager