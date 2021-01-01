بي إم دبليو تطور قاعدة عجلاتها الكهربائية المستقلة لعام 2025

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بي إم دبليو تطور قاعدة عجلاتها الكهربائية المستقلة لعام 2025

أعلنت بي إم دبليو عن عملها على قاعدة عجلات جديدة موجهة بشكل أساسي للسيارات الكهربائية.

ستحمل قاعدة العجلات الجديدة اسم New Class وستصل في عام 2025 مع قدرتها على حمل مجموعة مختلفة من المحركات إلى جانب الكهربائية إذ يمكنها حمل محركات الوقود أو المحركات الهجينة أو حتى خلايا الوقود الهيدروجيني، وبذلك فإن بي إم دبليو ستظل أحد الشركات الكبرى القليلة التي لا تمتلك قاعدة عجلات مستقلة بالكامل للسيارات الكهربائية.

يقال أن قاعدة عجلات New Class ستستبدل أيضاً جميع قواعد العجلات الحالية لدى مجموعة بي إم دبليو، ويعني ذلك أنها ستتميز بإمكانية حمل محركات بالدفع الأمامي، أو الخلفي، أو الكلي للعجلات.

المصدر: سعودى شفت

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