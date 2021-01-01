

بسعر هو الأعلى على الإطلاق.. بيع سيارة بوجاتي تعود للحرب العالمية بسعر هو الأعلى على الإطلاق.. بيع سيارة بوجاتي تعود للحرب العالمية

يدفع محبو السيارات الكلاسيكية الكثير لتتوسع مجموعتهم وتضم طرازات مختلفة، ومهما حاولت فهم شغفهم قد لا تنجح في ذلك، لكن تبقى حقيقة أنهم يبحثون عن القطع المميزة كما يبحث المحترفون عن الذهب.



ومؤخرًا بيعت السيارة بوجاتي رويال Bugatti Royale المشهورة بـ “The Berline de Voyage” وكانت مخفية عن النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، إلى جامع سيارات أوروبي، وبسعر يقال إنه الأعلى على الإطلاق لسيارة تعود إلى فترة الحرب.



ورغم أنه لم يتم الكشف عن الرقم الذي تم دفعه في السيارة، فقد أكد القائمون على الصفقة أنه أعلى من أعلى مبلغ سابق وهو 22 مليون دولار تم دفعه في عام 2018 لسيارة Duesenberg SSJ تعود إلى عام 1935 وكانت مملوكة للممثل كلارك جابل.

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وتم الإبلاغ عن الصفقة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من قبل بائع مزادات سيارات سابق هو ريك كول، وذلك بعد وصول السيارة إلى أوروبا.وتعود قصة السيارة المباعة إلى فترة الحرب العالمية الثانية، حين خطط إيتور بوجاتي لتشغيل 25 من أكبر مركباته وأطلق عليها اسم Royales بقصد بيعها للملوك والأمراء، لكن الكساد الكبير حد من المبيعات وتم بناء سبع سيارات فقط، باعت بوجاتي منها ثلاث سيارات تم تدمير إحداها في حادث.كانت Berline de Voyage من بين السيارات التي لم يتم بيعها في البداية واحتفظت بها بوجاتي، وتم إخفاؤها مع نسخة أخرى خلف جدار من الطوب في منزل بوجاتي في فرنسا. وبعد الحرب اشترى الرياضي الأمريكي السيارتين من ابنة بوجاتي مقابل 600 دولار لكل منهما، وقد أنفق آلاف الدولارات لنقل السيارتين إلى الولايات المتحدة في أوائل عام 1951.بعد ذلك بعام باع إحدى السيارتين -41150- لجامع السيارات كاميرون بيك، ثم أصبحت السيارة لاحقًا جزءًا من مجموعة بيل هارا الشهيرة التي بيعت في عام 1986 في مزاد، وكانت السيارة Royale من بينها وبيعت بسعر قياسي في ذلك الوقت بلغ 6.5 مليون دولار لمطور عقارات يدعى جيري مور، الذي احتفظ بها لمدة عام ثم باعها بمبلغ 8 ملايين دولار لمؤسس دومينوز بيتزا توم موناجان، الذي باعها بدوره في المزاد الأخير.وهكذا قطعت السيارة Royale رحلة طويلة بدأت في الحرب العالمية الثانية وانتقلت خلالها بين أيادي عدة مالكين، إلى أن بيعت أخيرًا في مزاد بسعر هو الأعلى لسيارة ترجع إلى فترة الحرب العالمية الثانية.