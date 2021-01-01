إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر لدول عربية وإسلامية.. اعرف السبب



إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر

حذّر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الإسرائيليين من السفر إلى الدول العربية والإسلامية وحثهم على الامتناع عن ذلك، بادعاء وجود "تهديد بشن هجمات إيرانية على أهداف إسرائيلية".



وقال ما يسمى بمكتب "مكافحة الإرهاب" التابع لجهاز الأمن العام الإسرائيلي في بيان: "تشير تقديراتنا إلى أن إيران ستواصل العمل في المستقبل القريب لإلحاق الضرر بأهداف إسرائيلية".



وحدد الجهاز جورجيا وأذربيجان وإقليم كردستان العراق وكذلك والأردن ودول عربية وإسلامية أخري كمناطق يجب تجنب زيارتها.

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ونقلت الصحف الإسرائيلية عن المجلس قوله في تقرير إن هناك "زيادة في الدوافع من جانب إيران ووكلائها الإقليميين لإيذاء الإسرائيليين في الخارج".وأشار التقرير إلى أن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة في نوفمبر الماضي يعتبر عاملا محفزا للقيام بهجمات، وهو الحادث الذي زعمت إيران أن الموساد الإسرائيلي كان وراءه.