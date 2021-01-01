حذّر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الإسرائيليين من السفر إلى الدول العربية والإسلامية وحثهم على الامتناع عن ذلك، بادعاء وجود "تهديد بشن هجمات إيرانية على أهداف إسرائيلية".
وقال ما يسمى بمكتب "مكافحة الإرهاب" التابع لجهاز الأمن العام الإسرائيلي في بيان: "تشير تقديراتنا إلى أن إيران ستواصل العمل في المستقبل القريب لإلحاق الضرر بأهداف إسرائيلية".
وحدد الجهاز جورجيا وأذربيجان وإقليم كردستان العراق وكذلك والأردن ودول عربية وإسلامية أخري كمناطق يجب تجنب زيارتها.
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التعليقات على إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر لدول عربية وإسلامية.. اعرف السبب
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