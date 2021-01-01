400 قناة عالمية تغطي الحدث.. تعرف على خط سير المومياوات الملكية بمحافظة القاهرة



تعرف على خط سير المومياوات الملكية بمحافظة القاهرة تعرف على خط سير المومياوات الملكية بمحافظة القاهرة

استعدت محافظة القاهرة لحدث نقل المومياوات الملكية الذى ينتظره المصريون والعالم يوم ٣ أبريل المقبل.



وقال محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال إن المحافظة تكثف من أعمالها لرفع كفاءة مسار موكب المومياوات الملكية منذ خروج الموكب من ميدان التحرير وانطلاقه ليجوب شوارع القاهرة حتى الوصول إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط مع رفع كفاءة الشوارع والميادين الممتدة على طول خط سير الموكب .



وأكد محافظ القاهرة أن الأعمال شملت مراجعة أعمال رفع كفاءة الطرق من أرصفة ورصف وإنارة وتقليم أشجار والعناية بالمسطحات الخضراء مع إزالة أي تشوهات أو كتابات موجودة على الأسوار وإعادة طلاءها بلون موحد بما يتناسق مع روح ميدان التحرير ورفع كفاءة النظافة فى المنطقة.

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كما شملت الأعمال العناية بنظافة أسطح وواجهات العقارات ورفع كفاءة الإنارة ودهان أسوار الكبارى وإزالة الملصقات والكتابات المشوهه لها ، واستكمال الأرصفة والبردورات وتوحيد منسوب الأرصفة ورفع كافة الإشغالات الخاصة ببائعي الفواخير وإخلاء الأرصفة تمامًا منها ورفع كفاءة النظافة فى المنطقة .وعن خط السير أكد المحافظ انه يبدأ من ميدان التحرير مرورًا بميدان سيمون بوليفار وكورنيش النيل بحيي السيدة زينب ومصر القديمة وصولا لمتحف الحضارات .ويعد الحدث الكبير الأول من نوعه فى العالم لنقل 22 مومياء ملكية فى موكب مهيب من مكان عرضها الحالى بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.يذكر أن عدد المومياوات والتوابيت التي سيتم نقلها يبلغ 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، منهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول ، والملكة حتشبسوت ، والملكة ميرت آمو وسوف يتزامن مع موكب المومياوات الملكية افتتاح القاعة المركزية وقاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة المصرية في نفس اليوم وتجهيزها خصيصًا لذلك الحدث بهدف الحفاظ على سلامة المومياوات.ودعا محافظ القاهرة المواطنين لمتابعة هذا الحدث الفريد والموكب المبهر عبر شاشات التليفزيون مؤكدًا أن كل أجهزة الدولة تعمل على خروجه بالشكل اللائق باسم مصر وعظمة الأجداد .وأشار المحافظ إلى أن هناك ٤٠٠ قناة فضائية عربية وعالمية ستغطى الحدث على الهواء مباشرة.