محمد صلاح: حسم مشاركتي في أولمبياد طوكيو يرتبط باتفاق الجميع

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النجم المصري محمد صلاح

كشف النجم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن موقفه من المشاركة مع المنتخب الأولمبي، في أولمبياد طوكيو 2021.

وقال محمد صلاح في تصريحات لصحيفة " ماركا" الإسبانية، ردا على سؤال موقفه من المشاركة في أولمبياد طوكيو:" بغض النظر عما سيحدث، مشاركتي في أولمبياد طوكيو ستكون باتفاق بين الجميع، بما في ذلك ليفربول.

وعن علاقته بـ يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول،قال صلاح:" علاقة طبيعية بين شخصين محترفين، هكذا أصفها".

كان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أعلن عن رغبته في ضم محمد صلاح لقائمة منتخب مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو.

ومن المقرر أن تقام أولمبياد طوكيو في الفترة من 23 يوليو المقبل حتى 8 أغسطس.

المصدر: elbalad

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