كشف النجم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن موقفه من المشاركة مع المنتخب الأولمبي، في أولمبياد طوكيو 2021.
وقال محمد صلاح في تصريحات لصحيفة " ماركا" الإسبانية، ردا على سؤال موقفه من المشاركة في أولمبياد طوكيو:" بغض النظر عما سيحدث، مشاركتي في أولمبياد طوكيو ستكون باتفاق بين الجميع، بما في ذلك ليفربول.
وعن علاقته بـ يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول،قال صلاح:" علاقة طبيعية بين شخصين محترفين، هكذا أصفها".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على محمد صلاح: حسم مشاركتي في أولمبياد طوكيو يرتبط باتفاق الجميع
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق