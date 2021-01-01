أعلنت اختصاصية التغذية وطبيبة أمراض الجهاز الهضمية، نوريا ديانوفا، أن لون التفاح لا يؤثر على فائدة الفاكهة أو تأثيرها على الجسم.
وكما أوضحت الطبيبة، ومن وجهة النظر هذه، فإن اختيار مجموعة متنوعة من التفاح يعتمد فقط على الخصائص الفردية، على وجه الخصوص، وجود الحساسية، والتفضيلات الشخصية.
وقالت لقناة "زفيزدا" الروسية: "تفاحة حمراء أم خضراء؟ في الواقع، إذا لم تكن هناك قيود على الحساسية، فعندئذٍ أي تفاحة أو فاكهة "تبتسم لك"، خذها، وهذا يعني خذ ما تفضله".
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التعليقات على الأحمر أو الأخضر... خبيرة تغذية توضح أيهما الأفضل لجسم الإنسان
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