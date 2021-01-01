بريطانيا تختبر سلاحا "مخيفا" لمعارك الشوارع

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بريطانيا تختبر سلاحا "مخيفا" لمعارك الشوارع

حصلت قوات الخدمات الخاصة في الجيش البريطاني على بندقية "كورنر شوت"، القادرة على رصد الأهداف المختبئة وراء زوايا معينة، وذلك لاختبارها تمهيدا لاعتمادها.

وتتيح البندقية إصابة الأهداف دون أن يعرض الجنود أنفسهم للخطر، وذلك نظرا لإمكانية السلاح إطلاق النار خلف الجدران، عبر التفافها عن طريق الانثناء باتجاه الزوايا غير المكشوفة.

ونقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية عن مصدر في الجيش البريطاني قوله، إن السلاح الجديد "سيغير من قواعد اللعبة في العمليات الخاصة الخطيرة".

وأضاف المصدر: "عرض الأهداف بدقة في النقاط العمياء مهم جدا في قتال الشوارع، وخلال الاشتباكات في المناطق الحضرية، حيث يكون الجنود في خطر في كل مرة يهاجمون هدفا مختبئا في زاوية غير مرئية".

ويستخدم السلاح في القوات الخاصة الأميركية، ويحتوي على مسدس مثبت في القسم الأمامي، يمكن توجيهه بفضل كاميرا مدمجة، لرصد الأهداف في المواقع غير المرئية بالنسبة للجنود.

جدير بالذكر أن مصادر متخصصة بالشؤون الدفاعية، كانت قد أشارت إلى استخدام "المارينز" لهذا السلاح في عملية أسفرت عن مقتل أسامة بن لادن، مؤسس وزعيم تنظيم القاعدة السابق.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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