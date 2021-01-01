بدأت فعاليات اليوم الأول من أسبوع الخياطة الراقية بالعاصمة البريطانية لندن، حيث قدم مصممو الأزياء مختلف التصميمات من موديلات الأحذية الخشبية موضة ربيع وصيف 2021 على عرش الموضة لموسم خريف عام 2021 بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار.
أحذية البوهو الخشبية
البوهو أو الأسلوب البوهيمي، هو شكل الموضة المستوحي من حياة الغجر الطبيعية، وأكواخ الشاطئ، وهو الأسلوب الذي تزين به أحذية الخشب التي عادت للظهور في عام 2021 مزج مصممو ن الأزياء حول العالم، بين الخشب وبين المكرمية العربي التركي وبين جلد الماعز والتطريز اليدوي.
الفلاتفورم والبلات فورم الخشبي
يعتمد الفلات فورم على نعل مسطح بدون كعب مرتفع، يساوي القدم كاملة على الأرض، بينما يزيد الطول سمك النعل نفسه، وهو الشكل الذي كانت تصنع القباقيب منه في مصر قديمًا، أما البلاتفورم ففيه نسبة ارتفاع قليلة للكعب، مع الحفاظ على القدم مفرودة.
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التعليقات على أحدث موديلات الأحذية الخشبية من أسبوع الخياطة الراقية
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