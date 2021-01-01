

هل الكركم يمنع الحمل؟ هل الكركم يمنع الحمل؟

هل الكركم يمنع الحمل؟ هذا السؤال يدور في أذهان السيدات الحوامل، خصوصًا وأن الكركم على الرغم من فوائده العظيمة لجسم الإنسان، حيث أنه يعزز جهاز المناعة ويتصدى لكثير من الأمراض، إلا أن تناول جرعة كبيرة منه يوميًا يؤثر على الصحة العامة، وهذا ما يشعر الحوامل بكثير من القلق والخوف والرغبة في الابتعاد عن تناوله.



وعلى كل امرأة حامل استشارة الطبيب المختص بحالتها قبل تناول أي شيء، حتى لا يؤثر على صحتها العامة وصحة الجنين بشكل خاص.



وهناك دراسات علمية أثبتت فائدة الكركم للحامل، ولكن كما ذكرنا لا ينصح بالإكثار من تناوله، فهناك دراسات أُجريت حول تأثير الكركم على الحمل، حيث وجدت أن مادة الكركمين الغني بها، قد تقلل من حدوث الالتهاب أثناء الحمل، وهو ما يساعد في الوقاية من تسمم الحمل.

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كما أن إدخال نسبة بسيطة من الكركم في الطعام أثناء فترة الحمل، يمكن أن يساعد في علاج حرقة المعدة ومشاكل الجهاز الهضمي التي تعاني منها المرأة الحامل، وذلك بسبب زيادة حجم الجنين والضغط على المعدة، بالإضافة إلى فوائد الكركم في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وتسكين ألم الصداع، وتعزيز جهاز المناعة، وغيرها من الفوائد.وفي كل الحالات، لا ينصح بالإفراط في تناول الكركم، حتى لا يؤثر على الصحة، وتحديدًا صحة المرأة الحامل، حيث أنه يمكن أن يسبب الإجهاض، فهناك عدد من أضرار الكركم على الصحة.هل الكركم يمنع الحمل؟الكركم يمنع الحملأثبتت الدراسات العلمية أن الإفراط في تناول الكركم خلال فترة الحمل يمكن أن يؤثر على استمراريته، فبعد حدوث الحمل يمكن أن تفقد المرأة الجنين عند الإفراط في تناول الكركم، دون استشارة الطبيب.كما أثبتت الدراسات العلمية أن تناول الكركم الطازج أو المجفف بنسبة بسيطة خلال فترة الحمل، يعد آمنًا، ولكن لا ينصح بالإكثار من تناوله، فلا توجد دراسات كافية حول سلامة تناول الكركم أثناء الحمل.كما أثبتت الدراسات العلمية أن الإفراط في تناول الكركم أثناء الحمل، قد يؤدي إلى تغيير مستوى هرمون الاستروجين في الجسم، وهو ما قد يسبب النزيف أو تقلصات الرحم، وهذا الأمر يؤدي إلى الإجهاض أو حدوث الطلق المبكر.فيمكن إضافة نسبة بسيطة من الكركم المطحون المخصص للأكل في تتبيلة الفراخ، أو الكبسة، أو غيرها من الأطعمة بشكل عام، ولكن تناول المكملات الغذائية بخلاصة الكركم مثل الكبسولات بشكل يومي، سوف يؤثر على الحمل بشكل كبير وملحوظ، فاحذري من ذلك.