

قائد القاطرة عزت عادل يفسر الصورة التي أثارت السخرية على مواقع التواصل قائد القاطرة عزت عادل يفسر الصورة التي أثارت السخرية على مواقع التواصل

أكد القبطان شحتة قورة؛ قائد القاطرة عزت عادل؛ أنه يعمل ضمن فريق تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس منذ الاثنين الماضي من أجل تعويمها.



وقال قورة في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": "القاطرة عزت عادل قدرتها 16 ألف حصان و165 طن شد وأعمل في القناة منذ 1990 ولم أشاهد حادث بهذا الحجم من قبل".



وأضاف: "لو كانت الحادثة في أي ميناء العالم لم تكن لتنتهي قبل شهر على الأقل؛ ما حدث إنجاز بكل المقاييس؛ كنا نحارب الطبيعة ونحاول تعويم سفينة طولها 400 متر بغاطس يزيد عن 15 متر في وسط تيار 4.5 عقدة".

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وتابع: "كنا نعمل تحت ضغط غريب للغاية؛ أحدهم قام بنشر صورة لكباش صغير ويستهزأ برجال قناة السويس؛ لا يمكن لكراكة عملاقة مثل مشهور أن تدخل مباشرة لتكريك أسفل السفينة".وواصل: "لابد من التكريك أولا بمسافة متر أو مترين؛ ثم تدخل الكراكة العاشر من رمضان للتكريك بمسافة 10 أمتار ثم تدخل الكراكة مشهور لتقوم بالتكريك بمعدل كبير وإزالة التربة حتى تقوم القاطرات بجذب السفينة".وأشار قورة إلى أن ما حدث من إعادة تعويم للسفينة هو أمر يجب أن يتم تدرسه؛ لو كانت السفينة في أي مكان لاحتاجت إلى أربع أو خمس أضعاف المدة التي تم تعويمها خلالها في قناة السويس.