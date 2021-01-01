أصدرت كلية الإعلام بجامعة القاهرة بيانا بشأن قرار أحد محققي كلية الحقوق بالجامعة بإيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل في واقعة تعديه علي وكيل الكلية الأسبق وخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية.
وذلك بناء علي الفعل والتعدي الذي وقع من الدكتور ايمن منصور والذي يجرمه قانون تنظيم الجامعات واللوائح الداخلية لجامعة القاهرة، حيث قرر المحقق ، وهو أحد كبار أساتذة كلية الحقوق إيقاف الدكتور أيمن منصور ندا عن العمل حفاظا علي عدم التأثير على سير واستكمال التحقيقات التي يتم إجراؤها بكلية الحقوق طبقا للمادة ١٠٦ من قانون تنظيم الجامعات.
وأعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن التحقيقات بكلية الحقوق بشأن الشكوي المقدمة من الدكتور بركات عبدالعزيز أستاذ الإذاعة والتليفزيون ووكيل الكلية الأسبق بخصوص تعدى الدكتور أيمن منصور ندا عضو هيئة التدريس ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بالكلية، عليه خلال إجتماع لجنة الدراسات العليا، أظهرت أن الشكوى تضمنت قيام الأخير بالخروج عن التقاليد والأعراف الجامعية.
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التعليقات على بعد أزمته الأخيرة... جامعة القاهرة توضح موقفها الرسمى من واقعة أستاذ الإعلام
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