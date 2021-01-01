فيديو هز أميركا.. آخر لحظات سائق أوبر خطفته مراهقتان

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صورة الخبر: مقتل سائق الأجرة الباكستاني
مقتل سائق الأجرة الباكستاني

شغل مقتل سائق الأجرة الباكستاني الأصل محمد أنور وسائل الاعلام والتواصل في أميركا على مدى الأيام الماضية، بعد أن انتشرت مقاطع مروعة تظهر آخر لحظات الرعب التي عاشها، ابن 66 عاما على أيدي مراهقتين، أرادتا سرقته.

وفي التفاصيل، أعلنت شرطة واشنطن اليوم الأحد أن فتاتين مراهقتين متهمتين بسرقة سيارة السائق الذي كان يعمل لصالح شركة "أوبر إيتس".

صاعق كهربائي
كما أوضحت في بيان، أن أنور الذي يعيش في سبرينغفيلد بولاية فرجينيا، قتل بعد ظهر يوم الثلاثاء بالقرب من ناشيونال بارك، مضيفة أن الفتاتين ( 13 و 15 عاما) اعتدتا عليه بصاعق كهربائي، أثناء خطف سيارته، ما أدى إلى وقو ع حادث، أصيب إثره بجروح قاتلة.

كذلك، أشارت إلى أن تهم بالقتل وسرقة السيارات وجهتا للمراهقتين.

دائم الابتسام
في حين أوضحت عائلة السائق القتيل أن الأخير هاجر من باكستان عام 2014، وقالت في بيان على صفحة أنشئت على الانترنت من أجل جمع التبرعات "كان زوجًا وأبًا وجدًا وعمًا وصديقًا محبوبًا، كان دائم الابتسام."

كما أضافت "رحل تاركاًَ وراءه عائلة تعتز به وتحبه وتفتقده كثيرًا"!

https://twitter.com/i/status/1375721912752611328

المصدر: alarabiya

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