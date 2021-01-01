شغل مقتل سائق الأجرة الباكستاني الأصل محمد أنور وسائل الاعلام والتواصل في أميركا على مدى الأيام الماضية، بعد أن انتشرت مقاطع مروعة تظهر آخر لحظات الرعب التي عاشها، ابن 66 عاما على أيدي مراهقتين، أرادتا سرقته.
وفي التفاصيل، أعلنت شرطة واشنطن اليوم الأحد أن فتاتين مراهقتين متهمتين بسرقة سيارة السائق الذي كان يعمل لصالح شركة "أوبر إيتس".
صاعق كهربائي
كما أوضحت في بيان، أن أنور الذي يعيش في سبرينغفيلد بولاية فرجينيا، قتل بعد ظهر يوم الثلاثاء بالقرب من ناشيونال بارك، مضيفة أن الفتاتين ( 13 و 15 عاما) اعتدتا عليه بصاعق كهربائي، أثناء خطف سيارته، ما أدى إلى وقو ع حادث، أصيب إثره بجروح قاتلة.
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التعليقات على فيديو هز أميركا.. آخر لحظات سائق أوبر خطفته مراهقتان
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