فيديو مهين من العراق.. صاحب صيدلية ينهال ضربا على عامل



فيديو مهين من العراق فيديو مهين من العراق

أثارت مقاطع مصورة انتشرت بشكل واسع خلال الساعات الماضية، غضب العديد من العراقيين على وسائل التواصل، ما دفع الجهات الرسمية المعنية في العراق إلى التحرك.



وفي التفاصيل، انتشر فيديو يظهر أحد أصحاب الصيدليات ينهال ضربا على عامل إفريقي، ويصفعه على وجهه، موجها له الإهانات والتوبيخ.



وفيما لم تعرف أسباب وظروف تلك الحادثة، أعلنت وزارة العمل العراقية أنها تحركت لمتابعة المسألة.

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وشددت في بيان مساء أمس لأحد على أن مثل تلك التصرفات غير الإنسانية مهينة، ومرفوضة.كما أكدت بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية، أنها "تابعت مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد أصحاب العمل باستخدام العنف والإهانة ضد أحد العمال الأجانب العاملين في البلاد"، مضيفة أن قانون العمل يحظر أي سلوك يؤدي إلى إنشاء بيئة عمل ترهيبية أو معادية أو مهينة لمن يوجه إليه هذا السلوك.إلى ذلك، ذكّرت بحقوق العامل ومنها الاحترام في محيط العمل، التي تضمنها القوانين العراقية.https://twitter.com/i/status/1375923840661000194