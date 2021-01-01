أثارت مقاطع مصورة انتشرت بشكل واسع خلال الساعات الماضية، غضب العديد من العراقيين على وسائل التواصل، ما دفع الجهات الرسمية المعنية في العراق إلى التحرك.
وفي التفاصيل، انتشر فيديو يظهر أحد أصحاب الصيدليات ينهال ضربا على عامل إفريقي، ويصفعه على وجهه، موجها له الإهانات والتوبيخ.
وفيما لم تعرف أسباب وظروف تلك الحادثة، أعلنت وزارة العمل العراقية أنها تحركت لمتابعة المسألة.
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التعليقات على فيديو مهين من العراق.. صاحب صيدلية ينهال ضربا على عامل
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