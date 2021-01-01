انتقد رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد داوود أوغلو، الصور التي ظهرت من مؤتمر حزب العدالة والتنمية الأخير حيث غابت قواعد التباعد الاجتماعي في ظل ارتفاع الإصابات بكورونا بشكل كبير خلال الأيام الماضية، كما انتقد وعود الإصلاح التي أطلقها الرئيس رجب طيب أردوغان. وقال في كلمة له، مساء أمس الأحد إن الحكومة لم يتبق لديها شيء سوى بيع الأحلام والأوهام.
كما خاطب أردوغان قائلا "لا توجد ملفات يمكنك عرضها واستغلالها، أنت لا تعمل وفق الحقائق، لقد حولت الإدارة الحكومية إلى مسلسلات قدمتها للقنوات التلفزيونية، كل ما تفعله هو بيع الأحلام".
غير عقلانية
إلى ذلك، علق على إقالة محافظ البنك المركزي ناجي أغبال بالقول "استيقظنا الأسبوع الماضي على زلزال منتصف الليل في جميع أنحاء تركيا، زلزال اقتصادي، عملية غير عقلانية، جنون لا يستطيع أي عقل تقبله".
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التعليقات على داوود أوغلو لأردوغان: أنت تبيع الأوهام
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