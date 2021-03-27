أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ، ارتفاع أن صادرات القطاع خلال الشهرين الأوليين من العام الجارى بنحو 17% لتبلغ ما قيمته 816 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
وأشار التقرير الشهري الصادر عن المجلس ، إلى نمو أداء صادرات معظم سلع الصناعات الكيماوية حيث ارتفعت صادرات "منتجات الكيماويات العضوية" بنحو 47% لتبلغ ماقيمته 75 مليون دولار مقابل 63 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 كما زادت صادرات "المواد اللاصقة" بنسبة نمو 47%، وارتفعت صادرات "منتجات الأسمدة" بنسبة 26%، و"الأحبار والدهانات" بنفس النسبة أيضاً، و"منتجات اللدائن والبلاستيك" بنسبة نمو 21%.
وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ، إن من أهم الأسواق المستوردة لمنتجات الصناعات الكيماوية ايطاليا بما قيمته 70 مليون دولار بنسبة نمو 25% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وفرنسا بـ 53 مليون دولار وبنسبة نمو 14%، والبرازيل بـ 38 مليون دولار بنسبة نمو 137%، واليونان بـ 33 مليون دولار وبنسبة نمو 73%، والسعودية بـ30 مليون دولار وبنسبة نمو 14%، والارجنتين بـ 24 مليون دولار وبنسبة نمو تعدت 170%.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على 816 مليون دولار قيمة صادرات «الصناعات الكيماوية» خلال شهرين
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق