

816 مليون دولار قيمة صادرات «الصناعات الكيماوية» خلال شهرين 816 مليون دولار قيمة صادرات «الصناعات الكيماوية» خلال شهرين

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ، ارتفاع أن صادرات القطاع خلال الشهرين الأوليين من العام الجارى بنحو 17% لتبلغ ما قيمته 816 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.



وأشار التقرير الشهري الصادر عن المجلس ، إلى نمو أداء صادرات معظم سلع الصناعات الكيماوية حيث ارتفعت صادرات "منتجات الكيماويات العضوية" بنحو 47% لتبلغ ماقيمته 75 مليون دولار مقابل 63 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 كما زادت صادرات "المواد اللاصقة" بنسبة نمو 47%، وارتفعت صادرات "منتجات الأسمدة" بنسبة 26%، و"الأحبار والدهانات" بنفس النسبة أيضاً، و"منتجات اللدائن والبلاستيك" بنسبة نمو 21%.



وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ، إن من أهم الأسواق المستوردة لمنتجات الصناعات الكيماوية ايطاليا بما قيمته 70 مليون دولار بنسبة نمو 25% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وفرنسا بـ 53 مليون دولار وبنسبة نمو 14%، والبرازيل بـ 38 مليون دولار بنسبة نمو 137%، واليونان بـ 33 مليون دولار وبنسبة نمو 73%، والسعودية بـ30 مليون دولار وبنسبة نمو 14%، والارجنتين بـ 24 مليون دولار وبنسبة نمو تعدت 170%.

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وأكد على تنوع الأسواق المستقبلة لصادرات الصناعات الكيماوية، ونمو الصادرات المصريه فى الأسواق المستهدفة، مثل دول امريكا اللاتينية مستفيدين من تطبيق اتفاقية الميركسور وغيرها من الاتفاقيات التجارية.وتوقع أبو المكارم فى حال تراجع تأثير جائحة كورونا العالمي، والاعلان عن برنامج المساندة التصديرية الجديد والبدء فى تطبيقه، واستمرار جهود الدولة للحد من التأثيرات الاقتصادية لجائحة كورنا؛ استمرار نمو صادرات القطاع بنسب تتراوح بين 15 – 17% خلال الفترة القادمة.