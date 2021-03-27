

تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الاثنين تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الاثنين

أكدت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار جميع الأصناف بسوق العبور للجملة تشهد استقرارا، اليوم الاثنين، 29-3-2021، حيث سجلت أسعار السمك البورى 1 تتراوح 40-48 جنيها للكيلو، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو.



بينما تتراوح سعر البلطي الأسواني، بين 17-37 جنيها للكيلو، و سعر البلطي المزارع 2 يتراوح بين 19-20 جنيها للكيلو، و البلطي المزارع 1، 21-23 جنيها للكيلو، تراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها ، وتراوح أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو ، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 30-38 جنيها للكيلو، سعر البربون " 1 " لـ40-48 جنيها للكيلو ، السمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو، مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.



فيما سجلت أسعار الجمبرى الجامبو، 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.

