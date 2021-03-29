سعر الدولار اليوم فى مصر الإثنين 29-3-2021

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › سعر الدولار اليوم فى مصر الإثنين 29-3-2021

صورة الخبر: سعر الدولار اليوم فى مصر الإثنين 29-3-2021
سعر الدولار اليوم فى مصر الإثنين 29-3-2021

يبحث الكثير من رجال الأعمال والمواطنين المقيمين خارج البلاد وأيضا العرب والأجانب بجمهورية مصر العربية وكل من لهم تعامل بالدولار عن سعر الدولار اليوم في مصر، ووفقًا لبيانات التداولات الصباحية فهناك استقرار في سعر الدولار اليوم الإثنين 29 - 3 - 2021، منذ الصباح أمام الجنيه المصري.
سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري
استقرت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصرى والذي يتم التداول به في المؤسسات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية، مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدولار اليوم ارتفاعا ضئيلا في البنك الأهلي المصري عند مستوى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
بينما وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك مصر، مستوى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib
وقد ارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib بمقدار 2 قروش ليسجل 15.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.65 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
وفيما يخص بنك التعمير والإسكان فقد بلغ سعر صرف الدولار 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات
ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك المصري لتنمية الصادرات، عند مستوى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 للبيع مقابل سعره امس كان بـ 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي
انخفض سعر الدولار الأمريكي في بنك أبوظبي الإسلامي، عند 15.70 جنيه للشراء، و15.79 للبيع مقابل سعره امس كان بـ 15.74 جنيه للشراء، و15.64 للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
ارتفع سعر الدولار لدى بنك كريدي أجريكول عند مستوى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع مقابل سعره امس كان بـ 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.
سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي
وصلت العملة الأمريكية أمام الجنيه إلى مستوى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، لدى البنك العربي الأفريقي الدولي.

المصدر: الدستور

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سعر الدولار اليوم فى مصر الإثنين 29-3-2021

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
54258

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager