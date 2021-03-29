سعر الدولار اليوم فى مصر الإثنين 29-3-2021

يبحث الكثير من رجال الأعمال والمواطنين المقيمين خارج البلاد وأيضا العرب والأجانب بجمهورية مصر العربية وكل من لهم تعامل بالدولار عن سعر الدولار اليوم في مصر، ووفقًا لبيانات التداولات الصباحية فهناك استقرار في سعر الدولار اليوم الإثنين 29 - 3 - 2021، منذ الصباح أمام الجنيه المصري.
سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري
استقرت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصرى والذي يتم التداول به في المؤسسات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية، مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدولار اليوم ارتفاعا ضئيلا في البنك الأهلي المصري عند مستوى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
بينما وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك مصر، مستوى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib
وقد ارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib بمقدار 2 قروش ليسجل 15.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.65 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع.
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