

تعرف على أسعار تويوتا فورتشنر 2022 بشكلها الجديد في مصر تعرف على أسعار تويوتا فورتشنر 2022 بشكلها الجديد في مصر

بشكل رسمي تم الإعلان مؤخرا عن أسعار موديل 2022 من تويوتا فورتشنر في مصر، حيث يتميز هذا الموديل من السيارة بشكل جديد، وأيضا بتجهيزات مختلفة.



وذكرت تويوتا مصر أسعار هذا الموديل كالتالي:



- فئة أولى بسعر 775 ألف جنيه (دفع خلفي).

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- فئة ثانية بسعر 925 ألف جنيه (دفع كلي).وتم فتح باب الحجز على هذا الموديل بالفعل، ويمكنك حجز السيارة بمقدم يبلغ 300 ألف جنيه، وذكر وكيل تويوتا في مصر أن العميل سيتمكن من تسلم سيارته الجديدة بعد إتمام إجراءات حجز السيارة خلال فترة تتراوح من شهرين إلى 3 أشهر.جدير بالذكر أن هذه السيارة يتم تقديمها في مصر بفئتين من المحركات، الأولى لمحرك 4 اسطوانات بسعة 2700 سي سي وبقوة 163 حصان وعزم 234 نيوتن متر، ويتم تقديمه بالفئة الأولى (دفع خلفي) من السيارة مع ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.أما الفئة الثانية من المحركات فهي أكبر حجما، حيث يتكون المحرك من 6 اسطوانات، وتبلغ سعته 4000 سي سي وقوته 234 حصان، ويتصل هذا المحرك ايضا بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات، وتقدمه الشركة بخاصية الدفع الكلي مع الفئة الثالثة الأعلى من السيارة.وتشمل التجهيزات التي تقدمها تويوتا بهذا الموديل التجهيزات التالية:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- وسائد هوائية لحماية ركبة السائق.- نظام المكابح ABS.- نظام مساعدة المكابح BA.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- نظام الكتروني للمحافظة على ثبات السيارة.- مانع لإدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.- إطارات باطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- مصابيح أمامية نهارية.- مصابيح ضبابية خلفية.- مثبت سرعة.- شاشة 4.2 بوصة وسط العدادات خلف عجلة القيادة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- تكييف هواء يدوي بفتحات خلفية.- شاشة 8 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- كاميرا خلفية.- فرش داخلي من القماش.- مرايات جانبية كهربائية بخاصية الضم الكهربائي.- زجاج داكن.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.فئة ثانية:- انذار صوتي لحماية السيارة من السرقة.- إطارات باطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- مصابيح أمامية LED نهارية.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- فرش داخلي من الجلد.- مقاعد أمامية يمكن التحكم فيها كهربائيا.- نظام لتغيير السرعة من عجلة القيادة.