

نيسان كيكس متاحة بعرض للكاش والتمويل بدون دفعة أولى نيسان كيكس متاحة بعرض للكاش والتمويل بدون دفعة أولى

المربع نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة بترومين نيسان، ولايفوتك العرض على شراء أو تقسيط سيارات نيسان لفترة محدودة.



*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.



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نيسان كيكس 2020مميزات العرض:– عرض السعر النقدي يبدأ من 51,990 ريال– عرض التقسيط يبدأ من 699 ريال شهرياًالشروط والأحكام:بدون دفعة أولىسعر العرض النقدي لا يشمل ضريبة القيمة المضافة والسعر يشمل قيمة الخصم في حالة الدفع النقدى فقط.لعملاء التقسيط, القسط الشهرى يشمل ضريبة القيمة المضافة وخصم نقدى ويخضع لشروط بنك الراجحى والبنك المركزى السعودى ومحسوب طبقا لمعدل نسبة مئوية 8% ودفعة مقدمة 15%.العرض سارى حتى 31 مارس 2021.