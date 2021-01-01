نيسان كيكس متاحة بعرض للكاش والتمويل بدون دفعة أولى
المربع نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة بترومين نيسان، ولايفوتك العرض على شراء أو تقسيط سيارات نيسان لفترة محدودة.
*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.
السيارة المشمولة في العرض:
نيسان كيكس 2020
مميزات العرض:
– عرض السعر النقدي يبدأ من 51,990 ريال
– عرض التقسيط يبدأ من 699 ريال شهرياً
الشروط والأحكام:
بدون دفعة أولى
سعر العرض النقدي لا يشمل ضريبة القيمة المضافة والسعر يشمل قيمة الخصم في حالة الدفع النقدى فقط.
لعملاء التقسيط, القسط الشهرى يشمل ضريبة القيمة المضافة وخصم نقدى ويخضع لشروط بنك الراجحى والبنك المركزى السعودى ومحسوب طبقا لمعدل نسبة مئوية 8% ودفعة مقدمة 15%.
العرض سارى حتى 31 مارس 2021.
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