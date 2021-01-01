

تعرف على أسعار ومواصفات ألفا روميو ستيلفيو 2021 في مصر تعرف على أسعار ومواصفات ألفا روميو ستيلفيو 2021 في مصر

باعتبارها وكيلا لسيارات ألفا روميو الإيطالية في مصر، تقدم مجموعة عز العرب سيارة ألفا روميو ستيلفيو في مصر بفئتين أسعارهما كالتالي:



- فئة أولى بسعر 1 مليون و40 ألف جنيه.



- فئة ثانية بسعر 1 مليون و150 ألف جنيه.

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وتشترك الفئتين في نفس المحرك، وهو محرك مكون من 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 2000 سي سي، وقوته 280 حصان وعزمه 400 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات ينقل قوته للعجلات الأربعة للسيارة (خاصية الدفع الكلي).وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التاليةفئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- وسائد هوائية جانبية.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام للتحكم في قوة الجر.- نظام مانع لانزلاق السيارة.- نظام لتفعيل المكابح في حالات الطوارئ.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- سنسور أمامي وخلفي للمساعدة في ركن السيارة.- نظام تحذير السائق من النقطة العمياء.- مصابيح خلفية LED.- مصابيح أمامية زينون.- سنسور مطر.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- زجاج داكن.- مرايات جانبية كهربائية بخاصية الطي.- فرش داخلي من الجلد.- مقعد للسائق والراكب الأمامي قابلين للتعديل في 6 اتجاهات كهربائيا.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات قابلة للتعديل مغطاة بالجلد.- شاشة 8.8 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام ملاحي.- مشغل MP3 وCD مع 7 سماعات.- شاشة 7 بوصة بديلة للعدادات التقليدية للسيارة.- نظام تشغيل السيارة بدون مفتاح- فتحة سقف كهربائية.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- مثبت سرعة.- نظام مساعد لبقاء السيارة في حارتها على الطريق.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 19 بوصة.- مكابح مطلية باللون الأحمر.- دواسات وقود ومكابح من الألومنيوم.- شاحن لاسلكي لهواتف الذكية الحديثة.