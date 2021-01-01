

هل فتح نوافذ السيارة يوفر الوقود أكثر من تشغيل المكيف؟ هل فتح نوافذ السيارة يوفر الوقود أكثر من تشغيل المكيف؟

المربع نت – يسعى قائدي السيارات دائماً إلى إيجاد طرق جديدة لخفض استهلاك الوقود في سياراتهم، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود عالمياً في الفترة الأخيرة.



وهناك نظرية شهيرة متداولة بين السائقين متعلقة بإستهلاك الوقود، وهي أن فتح نوافذ السيارة يوفر الوقود أكثر من تشغيل المكيف، فهل هذا الأمر صحيح أم خطأ؟



أجاب خبراء السيارات على هذا التساؤل الهام، قائلين أن هناك إجابتين تصلحان لهذا التساؤل، وذلك وفقاً لظروف القيادة، فإذا كنت تقود سيارتك في شوارع المدينة المزدحمة وتضطر إلى السير على سرعات أقل من 60 كيلومتر في الساعة أو التوقف كل حين وآخر، فإنه يفضل فتح النوافذ وغلق المكيف.

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وأوضح الخبراء أن القيادة في الزحام بسرعات بطيئة يتسبب في زيادة استهلاك الوقود بنسبة 10% تقريباً إذا قمت بتشغيل المكيف، لذلك فإن فتح النوافذ بدلاً من تشغيل مكيف السيارة سيكون أوفر في استهلاك الوقود.أما في حال كنت تقود سيارتك على الطرقات السريعة خارج المدينة، وبسرعات تتخطى الـ 90 إلى 100 كيلومتر في الساعة، فعندها تصبح مقاومة الهواء عاملاً مؤثراً على استهلاك الوقود، ما يجعل فتح النوافذ عند القيادة يزيد من استهلاك الوقود بنسبة 10%، لذلك يصبح تشغيل المكيف هو الخيار الأمثل.