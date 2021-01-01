هل فتح نوافذ السيارة يوفر الوقود أكثر من تشغيل المكيف؟

المربع نت – يسعى قائدي السيارات دائماً إلى إيجاد طرق جديدة لخفض استهلاك الوقود في سياراتهم، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود عالمياً في الفترة الأخيرة.
وهناك نظرية شهيرة متداولة بين السائقين متعلقة بإستهلاك الوقود، وهي أن فتح نوافذ السيارة يوفر الوقود أكثر من تشغيل المكيف، فهل هذا الأمر صحيح أم خطأ؟
أجاب خبراء السيارات على هذا التساؤل الهام، قائلين أن هناك إجابتين تصلحان لهذا التساؤل، وذلك وفقاً لظروف القيادة، فإذا كنت تقود سيارتك في شوارع المدينة المزدحمة وتضطر إلى السير على سرعات أقل من 60 كيلومتر في الساعة أو التوقف كل حين وآخر، فإنه يفضل فتح النوافذ وغلق المكيف.
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