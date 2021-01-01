القمر الدودي العملاق يزين سماء مصر

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القمر الدودي العملاق يزين سماء مصر

شهدت سماء مصر مساء الأحد ظاهرة فلكية لافتة حيث اكتمل القمر وأصبح بدرا عملاقا، وبلغت حالة إضاءته 98.78%، بمسافة تبعده عن الأرض بـ371 ألف كم تقريبا.

ويعد هذا هو أول قمر عملاق تشهده مصر هذا العام، ويعود سبب تسميته بـ"القمر الدودي"، نسبة إلى بداية فصل الربيع، وهبوب العواصف التي تتسبب في خروج ديدان الأرض.

يذكر أن القمر العملاق، لن يكون الأول الذي سيشهده العالم هذا العام، حيث يرجح العلماء وخبراء الفلك أن عام 2021 سيشهد ظهور 4 أقمار عملاقة كاملة بين الأشهر من مارس إلى يونيو، بينما يقول آخرون إنه سيكون هناك 3 أقمار عملاقة فقط.

وأشارت وكالة "ناسا" الأمريكية في بيان لها، إلى أن "الأقمار المكتملة ستكون في أبريل ومايو المقبلين، وأنها ستكون أقرب أقمار كاملة لهذا العام".

وأضافت: "سيكون القمر الكامل في مايو المقبل أقرب قليلا إلى الأرض من بدر شهر أبريل، ولكن بنسبة ضئيلة تبلغ 0.04% فقط".

المصدر: روسيا اليوم

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