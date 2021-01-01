يعتبر المشي وسيلة جيدة للحفاظ على صحة الجسم، بالإضافة إلى ذلك، فإن المشي يجعل الإنسان يشعر بالراحة النفسية، خصوصا في فترات الشتاء، حيث يقضي الإنسان ساعات طويلة في المنزل، لكن ما هو عدد الخطوات المثالي للإنسان يوميا.
تحدثت المعالجة وأخصائية أمراض القلب الروسية، ليديا إيونوفا، في لقاء أجرته مع محطة الإذاعة الروسية "موسكو تتحدث" عن هذا الأمر وكشفت بعض التفاصيل المهمة حول عدد الخطوات التي يجب على الإنسان مشيها يوميا.
وأكدت الأخصائية في تصريحاتها أن العمل المستقر أو يوم العمل الذي يمشيه الإنسان ليس نموذجيًا من هذه الناحية بالنسبة للإنسان، حيث يتكيف الجسم مع النشاط القوي اليومي، والمشي هو أساسه.
وأشارت الخبيرة إلى أن حوالي 10 آلاف خطوة يومية هو الحد الأدنى للإنسان الذي يجب أن يسيره يوميا بهدف تعزيز النشاط البدني للجسم.
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التعليقات على طبيبة قلب تكشف عن عدد الخطوات التي يجب أن يمشيها الإنسان يوميا
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