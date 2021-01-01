يمنح شعورا بالطاقة الخارقة... ما هو مخدر "الإكستاسي" المدمر

ظهر الإكستاسي أو ما يعرف بـ"مخدر النشوة" مؤخرا بين متعاطي المخدرات كأحد أنواع المخدرات الحديثة.
وقال موقع "صدى البلد" المصري إن الإكستاسي، الذي يشبه أقراص العلاجات الطبية، لم يلق روجًا كبيرًا في السوق المصرية نظرا لارتفاع سعره ولهذا عرف بأنه مخدر الأثرياء.
يمتاز الإكستاسي بتأثيره المدمر للمخ، إذ يؤثر على الكفاءة العقلية ومراكز اتخاذ القرار بالمخ، ولهذا فقد تبين بعد التحقيق في العديد من الجرائم أن بطلها هو الإكستاسي.
يعتبر الإكستاسي هو مخدر ومنشط قوي للعقل والجهاز العصبي معروف طبيًا باسم الميثيلين ديوكسي ميتامفيتامين والذي عادة ما يتم تعاطيه على شكل كبسولات أو حبوب.
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