بعد بدء تعويم السفينة الجانحة.. رئيس قناة السويس يكشف موعد استئناف حركة الملاحة

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أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم الاثنين ببدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة، بنجاح على إستجابة السفينة من مناورات الشد والقطر.



وتم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعد مؤخر السفينة عن الشاطئ بمسافة 102 متر بدلا من 4 أمتار، ومن المقرر أن يتم إستئناف المناورات مرة أخرى مع إرتفاع منسوب المياه إلى أقصى إرتفاع له فى الفترة من ال11 والنصف صباحا، ليصل إلى 2 متر بيما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحى.

